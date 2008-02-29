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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۵۸

زاهدی در گفتگو با مهر:

مراسم دفن شهدا در دانشگاه علم و صنعت بیعت مجدد دانشگاهیان با ولایت بود

مراسم دفن شهدا در دانشگاه علم و صنعت بیعت مجدد دانشگاهیان با ولایت بود

وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاهیان به ویژه دانشجویان همیشه دنباله روی ولایت، رهبری و خط سرخ حسینی در طول تاریخ بوده و هستند، گفت: مراسم دفن شهدا در دانشگاه علم و صنعت بیعت مجددی با ولایت بود.

دکتر محمد مهدی زاهدی روز گذشته در حاشیه آئین دفن شهدای گمنام در دانشگاه علم و صنعت ایران در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جنبش دانشجویی همیشه در طول تاریخ مبارزات ایران اسلامی جنبشی عدالتخواه، دین محور و اسلام گرا بوده و جلوه آن در دفاع مقدس بوده است. دفاع مقدس زمانی که به فرمان امام راحل (ره) شروع شد، دانشجویان با تمام وجود در آن حضور پیدا کردند و اکنون در دانشگاه علم و صنعت ایران آثار آن را می بینیم.

وزیر علوم با بیان اینکه مراسم بسیار معنوی برای تدفین شهدا در دانشگاه علم و صنعت ایران برگزار شد، در خصوص پیام شهدا گفت: پیام شهدا ادامه پیام نهضت عاشورا و پیام زینب کبری است تا از خط اسلام ناب جدا نشویم. برای دفاع از اسلام و عدالت باید همیشه با مصادیق شرک و کفر مبارزه کنیم. علاوه بر آن حفظ آرمانهای دفاع مقدس از پیامهای شهدای دفاع مقدس است.

کد مطلب 647090

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