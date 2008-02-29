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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۹:۴۷

رئیس دانشگاه علم و صنعت:

دانشگاه علم و صنعت ایران را مرکز روشنگری دینی می کنیم

دانشگاه علم و صنعت ایران را مرکز روشنگری دینی می کنیم

رئیس دانشگاه علم و صنعت حضور شهدا در دانشگاه را موجب نزول خیرات دانست و گفت: برای دفاع از حریم ولایت از امروز دانشگاه علم و صنعت ایران را مرکز روشنگری دینی و روشنگری نسبت به حقانیت اسلام و حقانیت ولایت قرار خواهیم داد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جبل عاملی روز گذشته همزمان با اربعین حسینی در آئین تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در دانشگاه علم و صنعت ایران با خوشامد گویی به شهیدان خوشنام ایران اسلامی به دانشگاه علم و صنعت گفت : امروز رنگ اربعین در دانشگاه علم و صنعت ایران پراکنده شد و از امروز مزار شهیدان گمنام میعادگاه عشاق علم و صنعت ایران و همه دانشگاههای کشور خواهد بود.

همچنین جبل عاملی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دانشگاهیان علم و صنعت ایران شهدای اربعین را همزمان با اربعین حسینی به دانشگاه دعوت کردند و امید است این نقطه عطفی در تاریخ تحولات دانشگاه باشد و با این فضای همدلی که در روز دفن پیکر مظهر شهدا در دانشگاه به چشم می خورد، نقاط امید زیادی برای نزول خیرات و برکات از برکت حضور شهدا در دانشگاه بوجود می آید.

کد مطلب 647091

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