دانشگاه علم و صنعت ایران را مرکز روشنگری دینی می کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید جبل عاملی روز گذشته همزمان با اربعین حسینی در آئین تدفین پیکر مطهر شهدای گمنام در دانشگاه علم و صنعت ایران با خوشامد گویی به شهیدان خوشنام ایران اسلامی به دانشگاه علم و صنعت گفت : امروز رنگ اربعین در دانشگاه علم و صنعت ایران پراکنده شد و از امروز مزار شهیدان گمنام میعادگاه عشاق علم و صنعت ایران و همه دانشگاههای کشور خواهد بود.

همچنین جبل عاملی در گفتگو با مهر اظهار داشت: دانشگاهیان علم و صنعت ایران شهدای اربعین را همزمان با اربعین حسینی به دانشگاه دعوت کردند و امید است این نقطه عطفی در تاریخ تحولات دانشگاه باشد و با این فضای همدلی که در روز دفن پیکر مظهر شهدا در دانشگاه به چشم می خورد، نقاط امید زیادی برای نزول خیرات و برکات از برکت حضور شهدا در دانشگاه بوجود می آید.