بازگشت تیم ملی جودو از رقابتهای بین المللی آلمان

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی جودو کشورمان پنجشنبه گذشته راهی هامبورگ شد تا در رقابتهای سوپر جام جهانی آلمان شرکت کند.

علی معلومات و محمدرضا رودکی دو جودوکار تیم ملی ایران در این رقابتها به میدان رفتند و تنها رودکی توانست با ارائه مبارزات بسیار خوب عنوان هفتم را کسب کند.

پس از پایان این مسابقات یک اردوی مشترک نیز بین 700 جودوکار از کشورهای مختلف برگزار شد. در این اردو جودوکاران روزانه در دو نوبت تمرین داشتند که در هر نوبت 12 بار "رندوری"(مبارزه تمرینی) در دستور کار قرار داشت.

تمامی نفرات اعزامی تیم ایران در اردو با حریفان اصلی خود در رقابتهای جهانی و آسیایی تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتند.

این تیم ساعت 40/21 دقیقه پنجشنبه شب از طریق فرودگاه امام خمینی (ره) وارد تهران شد.