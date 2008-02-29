شهدا جاده ترقی و صعود علمی کشور را هموار کرده اند

دکتر حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در حاشیه آئین تدفین شهدای گمنام در دانشگاه علم و صنعت ایران افزود: افتخار هر ملتی به شهدایش است و شهدا رمز استقلال، آزادی و افتخارات یک ملت بزرگ هستند. ملتی بزرگ است که شهدای بزرگی دارد و به نظر می رسد که ملت ایران زنده است و ابر قدرتها به خاطر شهدایی که برای احقاق حق ملت ایران از جانشان گذشتند از ملت ایران هراس دارند.

وی اضافه کرد: وظیفه همه ملت است که حق شهدا را بدانند زیرا هر چه داریم حاصل از خودگذشتگی شهدا است. ملت ایران ملت قدردانی است و هیچ کس به اندازه شهدا نزد ملت ایران ارزش ندارد، هر برنامه ای که به نام شهید باشد ملت با تمام وجود می آیند و این نشان می دهد که شهدا زنده اند و راهشان ادامه دارد و ملت ایران کار زینبی می کنند و خون شهدا را زنده نگاه می دارند.

معاون سیاسی نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها خاطرنشان کرد: دستاوردهای علمی ایران مرهون امنیت بزرگی است که شهدا ایجاد کرده اند.

شفیعی با بیان اینکه تجلیل و گرامیداشت شهدا فقط به دوش دولت نیست، گفت: تعمیق فرهنگ شهدا و تجلیل از آنها به دوش نهادهای مردمی است و به دوش تک تک کسانی است که دلشان برای آزادی می تپد. هر زمانی که یاد شهید را زنده نگاه داریم معنی اش این است که روحیه ای ایجاد کرده ایم که جوانان کشور برای استقلال و آزادی فکر کنند.

وی با بیان اینکه احیای شهدا احیای همه ارزشها است، افزود: این مهم کار یک موسسه نیست بلکه باری است که به دوش همه افراد کشور است.