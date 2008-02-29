دستکش توانبخشی عضلات باز کننده انگشتان توسط محقق ایرانی ساخته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی تقی زاده مبتکر طرح با اشاره به مشکلاتی که وسایل متداول توانبخشی از نظر ظاهر، قیمت و کارآیی دارند گفت: در این طرح با استفاده از چند ردیف کش و ترتیب دادن آنها با قالبهای انگشت این دستکش ساخته شده است.

وی افزود: این وسیله در بیمارانی که به علت آسیب دیدیگی یا قطع عصب باز کننده دست رخ می دهد کاربرد دارد به گونه ای که این بیماران قادر نیستند پس از جمع کردن انگشتان دست آنها را باز کنند.

تقی زاده اضافه کرد: این دستکش با وارد آوردن نیروی مناسب بر خلاف جهت جمع شدگی موجب باز شدن انگشتان می شود.

مبتکر طرح مهمترین مزیت این دستکش را حفظ حالت طبیعی اندام، برقراری حرکت از دست رفته، حفظ عملکرد عضلات سالم و کمک به توانبخشی فعال اشاره عنوان کرد.

تقی زاده گفت: سادگی در طرح و ظاهر که یکی از اصول ارتوپدی فنی است، سبکی نسبت به انواع مشابه فلزی، به کارگیری آسان، قابلیت نصب روی دست توسط خود شخص از دیگر مزایایی است که برای این نوع دستکش می توان نام برد.

این ابتکار به راهنمایی دکتر رضا وهاب کاشانی عضو هیئت علمی دانشکده توانبخشی انجام شده است.