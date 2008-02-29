ساخت دکل های حفاری برای اولین بار توسط محققان کشور

دکتر حمید رضا طیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر گفت: برای اولین بار طراحی و ساخت دکل های حفاری را در ایران انجام دادیم و در حال عقد قرارداد 9 دکل حفاری با صنعت نفت هستیم که این اقدام بزرگی در کشور است زیرا این کار برای اولین بار است که با طراحی ایرانی در کشور صورت می گیرد.

رئیس جهاد دانشگاهی افزود: جهاد دانشگاهی در یک کنسرسیوم متشکل از جهاد، صنایع دفاع و بنیاد مستضعفان شرکت کرده است و نقش طراحی دکل های حفاری را بر عهده دارد.

وی در این خصوص اضافه کرد: طراحی و مهندسی دکل های حفاری به طور کلی در ساخت سیستم های برق و کنترل و هدایت کنسرسیوم بر عهده جهاد دانشگاهی است.

رئیس جهاد دانشگاهی گفت : قرارداد دکل های حفاری با صنعت نفت، اداره پشتیبانی کالای تهران و شرکت حفاری ایران بسته می‌شود. مقرر شده این قرارداد حداکثر تا پایان اسفند ماه منعقد و کار اجرایی از ابتدای سال آینده شروع شود.