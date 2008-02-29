تهیه نقشه دیجیتالی قطب جنوب ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، این نقشه جغرافیایی در حقیقت منطقه ای به قطر 70 متر و دو منطقه دیگر به قطر 34 متر را پوشش می دهد که محل گردش فضانوردان در سفر آینده به ماه به شمار می روند.

این نقشه با کمک آنتن بزرگی که سیگنالهایی را از ماه به زمین ارسال می کند و دو آنتن کوچک که این سیگنالها را در زمین جمع می کنند، تهیه شده است. این نقشه دیجیتالی جزئیات تا 20 متر با دقت 5 متر را نشان می دهد.

براساس گزارش نیویورک تایمز، این رادار راهی به سوی تهیه تصاویر دقیق تر آینده با جزئیات بیشتر از ماه را باز می کند. در حقیقت قرار است ناسا تا پایان سال کاوشگر Lunar Reconnaissance Orbiter را به مدار ماه بفرستد. این کاوشگر می تواند جزئیات با دقت کمتر از یک متر را از سطح تنها قمر زمین جمع آوری کند.