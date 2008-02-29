تمایل چین به تعمیق روابط راهبردی با نیجریه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو بین المللی چین، هو جین تائو روز گذشته در پکن در دیدار با "عومارو موسی یار آدوا" گفت: دولت چین مایل است براساس دوستی صادقانه، برابری و منافع متقابل، حمایت از یکدیگر و توسعه مشترک، بیش از پیش روابط مشارکتی راهبردی خود را با نیجریه تعمیق دهد.

رئیس جمهوری خلق چین گفت: برقراری روابط مشارکتی راهبردی بین چین و نیجریه اهداف و مسیر جدیدی برای توسعه روابط دو کشور در قرن جدید مشخص کرده است.

به گفته وی، پکن تمایل دارد تا ضمن توسعه روابط سیاسی مطلوب با نیجریه، تقویت همکاری در زمینه هایی از جمله اقتصاد و تجارت، انرژی، کشاورزی، ساخت تاسیسات زیربنایی و فناوری برتر و نوین و پیشبرد مبادلات در زمینه های فرهنگی، آموزشی و علمی و فنی، استعدادهای فنی بیشتر مورد نیاز را برای نیجریه پرورش دهد.

گفتنی است که عومارو موسی یار آدوا روز گذشته با "ون جیا بائو" نخست وزیر چین هم دیدار کرد.