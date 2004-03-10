كميسيون عمران در اعلام علل حادثه نيشابور تعلل مي كند

عضو كميسيون امنيت ملي مجلس شوراي اسلامي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود : با توجه به اينكه در تاريخ 7 اسفند ماه درخواستي از مجلس در خصوص تحقيق و تفحص از حادثه نيشابور به عمل آمد و طبق ماده 198 آيين نامه داخلي هيات رييسه موظف بود تا اين موضوع را به كميسيون مربوطه جهت پيگيري محول كند اما تاكنون اين كميسيون اطلاعات وبررسي خود از اين حادثه اعلام نكرده است .

عضو كميسيون امينت ملي مجلس شوراي اسلامي خاطر نشان كرد : كميسيون مربوطه كه وظيفه پيگيري و بررسي پرونده حادثه نيشابور را بر عهده دارد مي بايست طبق قانون در كوتاه ترين زمان نتيجه بررسي خود را اعلام كند اما با توجه به رسيدن ايام نوروز به احتمال فراوان بررسي اين پرونده به سال آينده موكول خواهد شد .

گفتني است قرار بود نتايج بررسي كميته بررسي سوانح راه آهن روز گذشته اعلام شود ، اما تا اين لحظه اين كار صورت نگرفته است .