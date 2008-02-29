راه اندازی رشته هایی با محور فرهنگ شهادت در دانشگاهها

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر آنچه داریم در پرتوی خون شهدا است و هر قدر افتخار دنیایی مانند موفقیت انرژی هسته ای برای کشور به وجود می آید در اثر خون شهدا است. بنابراین برای سعادت دنیا و آخرت خودمان نیز که شده باید مکتب شهدا را زنده نگاه داریم.

معاون دانشجویی وزیر علوم اضافه کرد: یکی از مکانهایی که نه تنها در ایام سوگواری بلکه همیشه می شود مکتب شهدا را در آن زنده نگاه داشت مراکز آموزشی است و دانشگاه علم و صنعت ایران حتما بعد از دفن شهدا پروژه ای برای روشن نگاه داشتن این شمع خواهد داشت.