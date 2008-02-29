  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۴۵

ملاباشی به مهر خبر داد:

راه اندازی رشته هایی با محور فرهنگ شهادت در دانشگاهها

راه اندازی رشته هایی با محور فرهنگ شهادت در دانشگاهها

معاون وزیر علوم از راه اندازی مقطع کارشناسی ارشد ادبیات مقاومت در دانشگاه شهید باهنر کرمان به عنوان رشته ای در راستای بسط و تعمیق فرهنگ شهدا خبر داد و گفت: این رشته در دانشگاههای کشور توسعه خواهد یافت.

دکتر محمود ملاباشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: هر آنچه داریم در پرتوی خون شهدا است و هر قدر افتخار دنیایی مانند موفقیت انرژی هسته ای برای کشور به وجود می آید در اثر خون شهدا است. بنابراین برای سعادت دنیا و آخرت خودمان نیز که شده باید مکتب شهدا را زنده نگاه داریم.

معاون دانشجویی وزیر علوم اضافه کرد: یکی از مکانهایی که نه تنها در ایام سوگواری بلکه همیشه می شود مکتب شهدا را در آن زنده نگاه داشت مراکز آموزشی است و دانشگاه علم و صنعت ایران حتما بعد از دفن شهدا پروژه ای برای روشن نگاه داشتن این شمع خواهد داشت.

کد مطلب 647131

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه