فضای دانشگاهها برای پرورش نخبه سیاسی آماده شود / هدف اصلی نخبه سیاسی گفتمان سازی است

به گزارش خبرگزاری مهر، میزگرد نخبه سیاسی با حضور حمیدرضا ترقی معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی و محمد کاظم انبارلویی رئیس مرکز سیاسی این حزب در ششمین اجلاس دانشجویی حزب موتلفه اسلامی برگزار شد.



در ابتدای این میزگرد معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی گفت : حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات 24 اسفند ماه مشت محکمی بر دهان دشمنان ایران اسلامی خواهد بود.

حمیدرضا ترقی در ادامه اظهار داشت : امروز نخبه پروری سیاسی یکی از مسائل مهم و اساسی است که باید در مجامع دانشجویی بیشتر به آن توجه شود و باید فضا را برای پرورش نخبه سیاسی در اختیار دانشجویان قرار داد.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی با بیان اینکه پرورش نخبه سیاسی از استراتژی های مهم وسرنوشت ساز آینده انقلاب است، تاکید کرد : نیاز به پرورش نخبه سیاسی کارآمد و متعهد چنیدن برابر گذشته شده است زیرا با نخبگان سیاسی می توان در عصر پیشرفت لحظه ای، در همه زمینه های علمی، فرهنگی، اقتتصادی، سیاسی کشور را در مسیر توسعه و به اثبات رساندن جامعه الگو قرار داد.

همچنین در این میزگرد رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی اظهار داشت : در حال حاضر در حوزه سیاست شاهد دو نوع بازیگر سیاسی هستیم اول کسانی که بازیگر بوده و دوم کسانی که ادای بازی سیاسی را در می آورند.

محمد کاظم انبارلویی با بیان اینکه آنهایی که ادای بازی سیاسی در می آورند از دایره نخبگی سیاسی خارج هستند، گفت : نخبه سیاسی کسی است که به طور مستقیم و غیر مستقیم درامور سیاسی جاری سهمی را در معادلات سیاسی داشته باشد.

عضور شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در خصوص ویژگیهای نخبه سیاسی افزود : نخبه سیاسی باید صاحب فکر، ابتکار، تشخیص اولویت دغدغه های ملی، صاحب تحلیل و استنباط سیاسی، زمان شناسی، حق طلب، حق جو، حقیقت گرا و دارای احساس مسئولیت اجتماعی باشد.

انبالویی در خصوص هدف اصلی یک نخبه سیاسی گفت : هدف اصلی یک نخبه سیاسی گفتمان سازی بوده و نخبه سیاسی باید در یک تعامل چند سویه با مردم، روشنفکران، مدیران ارشد نظام در ارتباط باشد.

در ادامه این میزگرد ترقی گفت : نخبه سیاسی کسی است که علم سیاست را خوانده و این دانش را در کنار سایر تخصصهای خود فرا گیرد.

وی افزود : نخبه سیاسی باید برای کنش سیاسی تربیت شده باشد و محل فعالیت یک نخبه سیاسی حزب و تشکیلات است.

معاون امور بین الملل حزب موتلفه اسلامی با اشاره به تاثیرگذاری نخبه سیاسی در مسائل سیاسی اظهار داشت : نخبه سیاسی باید بتواند به عنوان عنصری تاثیرگذار در جامعه سیاسی حضور داشته باشد زیرا اگر تاثیر بر جامعه نداشته باشد نخبه سیاسی نیست.

عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی ادامه داد : یک نخبه سیاسی باید فردی شایسته بوده و به دنبال مردمسالاری باشد و مردمسالاری نیز باید بتواند زمینه روی کارآوردن صالحان را برای اداره جامعه فراهم کنند.



وی افزود : نخبه سیاسی باید گفتمان عدالت را در جامعه و گفتمان اصولگرایی را در مسیر تحقق آرمانهای والای انقلاب زنده نگه دارد.

همچنین انبارلویی در این میزگرد گفت : دو دسته نخبه در صد ساله اخیرمشاهده شده است اولین دسته نخبگانی هستند که از ایدئولوژی وارداتی استفاده کرده و طرفدار سوسیال دموکرات و لیبرال دموکراتها هستند و دومین دسته به تاریخ اسلام بر می گردند و نخبگانی پرورش داده شده اند که هیچگونه تعهدی به اندیشه های غربی ندارند.

ترقی نیز در ادامه این میزگرد تصریح کرد : گاهی تصور می شود که ما با سیاست اسلامی نمی توانیم در برابر سیاست بازانی که هیچ ملاک دینی ندارند رقابت سیاسی داشته باشیم اما در سیاست اسلام ما می توانیم نخبه پروری کرده و در چارچوب ملاکها و ارزشهای اسلامی حرکت کنیم.

وی افزود : نخبه سیاسی فعال در اسلام کسی است که حقایق را آن طور که هست می بیند و یک نقاد منصف است اما هیچگاه هتاک نیست وهرگز دشمنی و عداوت ندارد.

انبارلویی در ادامه این میزگرد در پاسخ به سئوال دانشجویی در خصوص تقابل نخبه علمی و نخبه سیاسی اظهار داشت : نخبه سیاسی و علمی رورد روی هم نیستند وهستند افرادی مانند دکتر چمران که هم نخبه علمی بودند و هم نخبه سیاسی .

رئیس مرکز سیاسی حزب موتلفه اسلامی همچنین در خصوص استفاده ابزاری از حزب تاکید کرد : برخی افراد حزب را گذرگاه خوبی دانسته اما اقامتگاه خوبی نمی دانند، اینها نگاهشان به حزب کاسب مابانه است که این حرکت غیر اخلاقی بوده و یک نخبه سیاسی هیچگاه نگاهش به احزاب این چنینی نیست.