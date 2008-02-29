همکاری هسته ای مسکو و قاهره موفقیت آمیز بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر بخش خاور نزدیک و آفریقای شمالی وزارت خارجه روسیه که جهت دیداری کاری در قاهره به سر می برد در گفتگویی با ریانووستی گفت:"ما معتقدیم که همکاری روسیه و مصر در زمینه انرژی اتمی صلح آمیز دورنمای خوبی دارد".

"سرگئی ورشینین" با تاکید بر تداوم تماس ها بین دو طرف اظهار داشت: روابط دوجانبه بین قاهره و مسکو به سطح عالی شراکت استراتژیک رسیده و این عامل ثبات در خاور نزدیک می باشد.

به گفته وی رفت و آمدهای بسیار بین دو کشور و اعتماد در گفتگوها بیانگر این است که هر دو طرف خواستار توسعه چنین شراکتی در آینده هستند و اگر ضرورتی به ثبت این روابط در اسناد و یا نیاز به بیانیه های عالی باشد، این را نیز می توان انجام داد.

لازم به ذکر ست که در اوایل آبان ماه ساری جاری "حسنی مبارک" رئیس جمهوری مصر اعلام کرد که کشورش چند نیروگاه برق هسته ای تاسیس خواهد کرد.

مبارک تصریح کرد: تاسیس چنین نیروگاه هایی باید درچارچوب همکاری با شرکت های بین المللی و آژانس بین المللی انرژی اتمی انجام شود.

مصر اعلام کرده است که بدنبال برگزاری مناقصه ای بین المللی برای ساخت این نیروگاهها است.