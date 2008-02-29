به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه در 13 قسمت 45 دقیقهای برای صدا و سیما استان اصفهان تولید شده و منصورفلاح به همراه مهدی مهرنیا آن را تدوین کرده است. "اینجا خانه من است" برای پخش به شبکه سه تحویل داده شده و به احتمال زیاد بعد از ایام نوروز از این شبکه روی آنتن میرود.
در مجموعه "اینجا خانه من است" منوچهر آذر، زهره فکورصبور، حجتالله ایزدی، شهنام شهابی، آرش مجیدی، افسانه صالحی، الهام باقری و ... بازی میکنند. داستان هم درباره آقای صفوی است که فرزندانش خارج کشور زندگی میکنند. او که آرزوهای خود را بربادرفته میبیند، تصمیم میگیرد سه نفر شبیه فرزندان خود را پیدا و با آنها زندگی کند.
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