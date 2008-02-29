عمرو موسی تاکید کرد: تعلیق نشست سران عرب در دمشق مطرح نیست/ احتمال انتخاب رئیس جمهور لبنان

به گزارش خبرگزاری مهر، عمرو موسی دبیرکل اتحادیه عرب در گفتگو با روزنامه الحیات چاپ لندن گفت که برخی سران عرب انتخاب رئیس جمهور لبنان را به عنوان شرط حضور درکنفرانس سران عرب مطرح کرده یا دستکم این امر را "پایه و اساسی ضروری" برای موفقیت این اجلاس دانسته اند.

وی گفت: برخی سران عرب انتخاب (رئیس جمهوری لبنان) را شرط می دانند و باید بگوییم که تعدادی از سران انتخاب (رئیس جمهوری لبنان) را اساسی ضروری برای موفقیت اجلاس به شمار می آورند.

عمرو موسی درپاسخ به سوالی گفت که تا این لحظه هیچ پیشنهادی برای تعویق اجلاس سران عرب یا تغییر زمان برگزاری آن در نهم و دهم فروردین ماه وجود ندارد. وی افزود: این اجلاس در یکی از بدترین لحظه های وضعیت جهان عرب برگزار می شود.

دبیرکل اتحادیه عرب بدون اشاره به زمان دقیقی گفت که بزودی درچارچوب زمینه سازی برای برگزاری اجلاس سران عرب به دمشق سفر خواهد کرد. موسی گفت: در روزهای آینده برای بحث و گفتگو درباره زمینه سازی به منظور برگزاری کنفرانس سران عرب به دمشق سفر خواهم کرد و طبیعی است که موضوع لبنان در سفرم مطرح باشد.

وی درپاسخ به این سوال که آیا پیش بینی می کند که مثلا فواد سنیوره نخست وزیر لبنان در کنفرانس سران عرب در دمشق حضور یابد، گفت: خود لبنان درباره نماینده اش تصمیم می گیرد و لبنان دعوت خواهد شد و باید دعوت شود.

دبیرکل اتحادیه عرب درباره دعوت از عربستان برای شرکت در اجلاس سران عرب در دمشق گفت: تماس ها برای ترتیب دادن موعدی به منظور تسلیم دعوتنامه در جریان است. وی همچنین ژنرال میشل سلیمان فرمانده ارتش را برای تصدی پست ریاست جمهوری لبنان در این مرحله فردی مناسب دانست.

دبیرکل اتحادیه عرب درپاسخ به سوالی درباره دعوت از لبنان برای حضور در اجلاس سران عرب در دمشق در صورت انتخاب نشدن رئیس جمهور این کشور گفت: کشور میزبان اجلاس همه اعضای اتحادیه عرب را بدون استثنا دعوت می کند.

عمرو موسی افزود: دعوت اصلا برای رئیس جمهور (لبنان) صورت می گیرد لذا در تلاش برای تسریع در انتخاب وی هستیم و درغیاب وی، دعوت از طرفی که وظایف رئیس جمهور را مطابق قانون اساسی انجام می دهد، یعنی هیئت وزیران صورت می گیرد.

موسی احتمال انتحاب رئیس جمهوری لبنان را پیش از برگزاری کنفرانس سران عرب در دمشق بعید ندانست و گفت: احتمال همچنان وارد است، امیدوارم بودم و همچنان معتقدم که تاخیر اخیر لزومی نداشت، چه بسا انتخاب رئیس جمهور به حل نکات اختلاف باقی مانده کمک می کرد.