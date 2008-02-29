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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۵۴

حسین بلندی خبر داد:

رشد 300 درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه علمی کاربردی / اعلام نتایج آزمون دانشگاه علمی کاربردی در اواخر اسفند

رشد 300 درصدی ظرفیت پذیرش دانشگاه علمی کاربردی / اعلام نتایج آزمون دانشگاه علمی کاربردی در اواخر اسفند

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی گفت: ظرفیت پذیرش دوره های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته دانشگاه جامعه علمی کاربردی در سال جاری 300 درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین بلندی صبح امروز ضمن بازدید از حوزه های برگزاری آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی با بیان این مطلب افزود: آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی در مقطع کاردانی در 182 رشته، هزار و 278 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 80 هزار نفر برگزار شد.

وی اظهار داشت: در سال جاری ظرفیت پذیرش دوره های کاردانی نسبت به سال گذشته 50 درصد افزایش یافته، همچنین 23 رشته جدید کاردانی و 439 کد رشته محل جدید نیز افزوده شده است که رشدی معادل 52 درصد را نشان می دهد.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی تاکید کرد: پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی در چهار گروه صنعت در 91 رشته و 508 کد رشته محل، کشاورزی در چهار گروه صنعت در 91 رشته و 508 کد رشته محل، کشاورزی در 42 رشته و 387 کد رشته محل، مدیریت خدمات اجتماعی در 33 رشته و 277 کد رشته محل، مدیریت خدمات اجتماعی در 33 رشته و 277 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 16 رشته و 115 کد رشته محل انجام می شود.

وی گفت : آزمون در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در 107 رشته، 504 کد رشته محل و ظرفیت پذیرش 26 هزار و 500 نفر انجام شد.

بلندی ادامه داد: پذیرش دانشجو در مقاطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در چهار گروه صنعت در 47 رشته و 182 کد رشته محل، کشاورزی در 26 رشته و 139 کد رشته محل، مدیریت و خدمات اجتماعی در 14 رشته و 101 کد رشته محل و فرهنگ و هنر در 20 رشته و 82 کد رشته محل انجام می شود.

رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی زمان اعلام نتایج آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی را تا آخر اسفند ماه سال جاری اعلام کرد.

کد مطلب 647138

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