نگرانی دانشمندان از ازدیاد سلاحهای روباتیک آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان موسسه سرویسهای متحده سلطنتی با همکاری دانشگاه شفیلد در گزارشی به خطرات سلاحهای روباتیکی که آمریکا به منظور استفاده در جنگ عراق تولید کرده است، هشدار دادند.

این گزارش نشان می دهد که در حال حاضر بیش از 4 هزار روبات در خدمت نیروهای آمریکای مستقر درعراق هستند و از اکتبر 2006 تاکنون بیش از 400 هزار ساعت در آسمان عراق پرواز کرده اند.

این روباتها به شیوه کنترل از راه دور فرماندهی می شوند و انسان می تواند در خصوص استفاده از سلاحهای جانبی که این روباتها به آنها مجهز شده اند، تصمیم گیری کند.

براساس گزارش پایگاه خبری "ای بی سی نیوز"، این دانشمندان در ادامه گزارش خود خاطر نشان کردند که این روباتها می توانند در آینده مجهز به نرم افزارهایی شوند که امکان تصمیم گیری خودمختارانه را برای آنها فراهم می کنند و این مسئله می تواند خطرات زیادی در برداشته باشد.

در حقیقت وزارت دفاع آمریکا برنامه ای با عنوان Unmanned Systems Roadmap 2007-2013 را با هدف توسعه سیستمهای سلاح روباتیکی ویژه ساخته است. مراحل ساخت این سیستمهای روباتیک ویژه تا سال 2010 بیش از 4 میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و پس از این سال نیز 24 میلیارد دلار دیگر برای اتمام آن پیش بینی شده است.

این دانشمندان انگلیسی در این خصوص توضیح دادند: "بزرگترین نگرانی در ازدیاد و افزایش روز افزون این روباتها است. در حقیقت اگر روباتهایی که از توانایی تصمیم گیری خودمختارانه برای استفاده از سلاحهای خود برخوردارند در بازار در سترس قرار گیرند، می توانند در آینده ای نزدیک تبدیل به ابزاری برای فعالیتهای تروریستی شوند."