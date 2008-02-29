مسئولان ایران از ارسال فاکس دست نمی کشند/ در ایران نمی مانم

به گزارش خبرگزاری مهر، گزینه سرمربیگری تیم ملی فوتبال کشورمان در تازه ترین اظهار نظر خود بازهم بر قرار اولیه اش با مسئولان فوتبال ایران تاکید کرده است.

خاویر کلمنته روز پنجشنبه در مصاحبه ای با روزنامه مارکا به برخی حقایق مذاکراتش با مسئولان فدراسیون فوتبال ایران اشاره کرده است.

روزنامه مارکا در ابتدای گزارش خود آورده است:" کلمنته به دلیل اینکه حاضر نبود در ایران زندگی کند از هدایت تیم ملی سر باز زد اما مقامات ایرانی بتازگی اعلام کرده اند که دوباره با او پای میز مذاکره نشسته اند و این مربی اسپانیایی پذیرفته که به ایران بیاید. "

کلمنته در این خصوص به مارکا گفت: "ایرانی ها واقعا اصرار دارند که من به آنجا بروم و از ارسال فکس برای من دست نمی کشند. اما من نظرم همان است که در ابتدا گفتم و واقعا نمی دانم سرانجام قرارداد منعقد می کنم یا نه. من نه آدم بدبینی هستم و نه خوشبین. آنها(فدراسیون فوتبال ایران) می خواهند برای هرچیزی شرط بگذارند و برای من به میزانی که در نظر دارند مرخصی تعیین کنند حال آنکه از نظر من این چیزها ضرورتی ندارد.

وی افزود: من به آنها گفته ام فقط در روزهای بخصوصی به تهران می آیم و تا آنجا که برای شناخت فوتبال ایران نیاز باشد در آنجا می مانم.

در پایان گزارش روزنامه مارکا آمده است: " مسئولان فدراسیون فوتبال ایران پس از تساوی بدون گل تیم ملی برابر سوریه در چارچوب رقابتهای مقدماتی جام جهانی بسیار علاقمند هستند تا خاویر کلمنته را به عنوان سرمربی تیم ملی منصوب کنند."