روند صلح خاورمیانه یک میلی متر هم پیشرفت نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری قطر، عمرو موسی ضمن محکوم کردن حملات رژیم صهیونیستی به نوارغزه اظهار داشت: کنفرانس آناپولیس رو به نابودی است و ما مذاکراتی میان طرفین اسرائیلی و فلسطینی نمی بینیم.

موسی خاطرنشان کرد: فریب دادن خودمان و افکار عمومی محال است. اوضاع یک میلی متر نیز پیشرفت نداشته است.

روسیه نیز از تشدید تجاوزات اسرائیل در نوارغزه ابراز نگرانی کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه ضمن محکوم کردن حملات وحشیانه اخیر اسرائیل در نوارغزه اعلام کرد: سیاست کشتار جمعی غیر قابل قبول است.

"ماسیو دالما" وزیر امور خارجه ایتالیا نیز حملات وحشیانه اخیر اسرائیل به نوارغزه را محکوم و طرفهای فلسطینی و اسرائیلی را به خویشتنداری دعوت کرد.

دالما خاطرنشان کرد: کشتار مردم بی گناه نه تنها به پیشبرد روند صلح کمک نمی کند بلکه مانعی بر سر راه آن به شمار می رود.

در همین راستا کمیته صلیب سرخ جهانی نیز در بیانیه ای درباره تشدید خشونتها در غزه هشدار داد.

در این بیانیه آمده است: غیر نظامیان در هر دو طرف همواره در معرض خطر و مشکلات غیر قابل قبول قرار دارند. در این بیانیه طرفهای اسرائیلی و فلسطینی به خویشتنداری دعوت شده اند.

لازم به ذکر است حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی طی دو روز اخیر به نوارغزه بیش از 30 کشته و 70 زخمی به جا گذاشته است که حال 10 تن از زخمی ها وخیم است.