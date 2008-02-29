چهار هزار روستای کشور دارای مشکل آب شرب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پورمحمدی پیش از ظهر امروز در نخستین همایش بخشداران و دهیاران مازنداران در مجتمع فرهنگی - رفاهی وزارت نفت در محمود آباد، افزود: تا کنون تامین آب شرب برای بیش از هزار روستای کشور صورت گرفته است و تلاش برای آبرسانی به سایر روستاها ادامه دارد.

وزیر کشور تاکید کرد: با برنامه ریزیهای صورت گرفته تا دو سال آینده تمامی روستاهای فاقد آب شرب از نعمت آب آشامیدنی برخوردار خواهند شد.

وی خاطرنشان کرد: تا کنون 9 میلیون نفر در کشور مشمول سهام عدالت شده اند که 50 درصد این قشر را روستاییان تشکیل می دهند.

پورمحمدی با بیان اینکه تا نیمه سال آینده جمعیت روستایی مشمول دریافت سهام عدالت به 21 میلیون نفر خواهد رسید، یادآور شد: تحولات جدی در حوزه روستایی کشور در حال تحقق یافتن است.

وی با بیان اینکه توانمند سازی روستاها سرعت رشد کشور را افزایش خواهد داد، بیان داشت: با مهاجرت روستاییان به روستاهای خود، اقتصاد در روستا سبب توسعه اجتماعی و تمدن منطقه ای خواهد شد.

وزیر کشور با بیان اینکه رفتار اقتصادی روستاها می تواند به یک بنگاه اقتصادی تبدیل شود تصریح کرد: روستاها می توانند منبع تولید درآمد بیش از نیاز خود باشند.

به گفته وی ایده، طراحی، برنامه ریزی، خلاقیت، جذب پیشنهادات و استعدادهای مختلف روستاها با توسعه اقتصاد کشاورزی محقق خواهد شد.

پورمحمدی در ادامه از تکمیل شناسنامه روستایی، تعیین ضوابط در مدیریت روستاها، اجرای طرحهای مختلف گردشگری، طرحهای مدیریت پسماند، توسعه نواحی صنعتی در روستاها برای افزایش درآمد در این مناطق خبر داد.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش از تقویت شبکه ارتباطی مدیریت روستاهای کشور خبر داد و گفت: سال آینده امکانات نرم افزاری، توسعه شبکه و تجهیزات رایانه ای پنج هزار دهیاری کشور فراهم خواهد شد.

به گفته وی روستاها می توانند با تقویت بنگاه های اقتصادی زودبازده در مناطق خود به مرکز رشد، توسعه و پراکندگی خدمات نائل شوند.

پورمحمدی همچنین با تاکید بر این مهم که اقتصاد در روستا نباید تنها به اقتصاد کشاورزی متکی باشد، تصریح کرد: سال آینده میزان تولیدات محصولات کشاورزی به 110 میلیون تن و ارزش آن به 50 هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

وزیر کشور در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه نگاه کشور برای توسعه متوازن باید از پایین ترین واحدهای جمعیتی کشور شامل روستاها و مزرعه آغاز شود، بیان داشت: با تقویت روستاها و تبدیل تمامی زیرساخت ها و پتانسیل های موجود شهری، روستا شهرهای جدیدی در کشور ایجاد خواهد شد.

به گفته وی هویت بخشی به دهیاران بسیار ارزشمند بوده و فعالیتهای روستایی توسط روستاییان به واسطه تامین امنیت غذایی کشور بسیار ارزشمند است.

وی همچنین با اشاره به اینکه امسال 300 هزار واحد مسکونی در روستاهای کشور بازسازی، نوسازی و مقاوم سازی می شود، اظهار داشت: 200 هزار واحد مسکونی در روستاها بازسازی و مقاوم سازی شده است.

همچنین معاون امور دهیاریهای سازمان شهرداریها و دهیاریهای وزارت کشور نیز در ادامه این همایش در سخنانی با اشاره به اینکه 90 درصد پوشش غذایی جمعیت کشور توسط روستاییان تامین می شود، اظهار داشت: 80 درصد پتانسیل و تامین منابع آبی کشور از آبهای سطحی روستاها قابل تامین است.

عباس علیجانی با بیان اینکه 90 درصد اراضی کشور در روستاها متمرکز هستند، خاطر نشان کرد: مراکز درجه بندی دهیاران در برخی از استانهای کشور صورت گرفته است.

به گفته وی هویت روستاها با تولید صورت می گیرد و دهیاری ها حلقه واسطه دهیاران با مردم هستند.

علیجانی با اشاره به اینکه بهره وری مطلوب در روستاها با افزایش تولید و کاهش مهاجرت روستائیان به شهرها محقق خواهد شد، تصریح کرد: اشتغال در روستاها بر اساس جامع شناسی روستایی برنامه ریزی می شود.

وی ادامه داد: عرصه خدمت گذاری بر اساس نیاز روستاییان باید متوازن شود.

علیجانی همچنین با بیان اینکه دهیاران مهمترین عامل سازندگی کشور هستند، تاکید کرد: ساختار سازمانی روستاها برای توسعه متوازن افزایش تولید و درآمد در روستاها در حال تحقق یافتن است.