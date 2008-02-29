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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۲:۴۶

سازمان هواشناسی اعلام کرد؛

سامانه بارش زا تا فردا از کشور خارج می‌شود

سامانه بارش زا تا فردا از کشور خارج می‌شود

آخرین بررسی ها نشان می دهد فعالیت سامانه بارش زا به صورت بارش های خفیف و پراکنده باران در شمال شرق کشور تا اوایل شب ادامه داشته باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: آخرین بررسی ها نشان می دهد فعالیت سامانه بارش زا به صورت بارش های خفیف و پراکنده باران در شمال شرق کشور تا اوایل شب ادامه داشته باشد و به تدریج از فعالیت آن کاسته شود و فردا از کشور خارج می شود.

بنابراین گزارش، از جمعه تا اواخر روز یکشنبه در نیمه شمالی کشور گاهی افزایش ابر و مه صبحگاهی در سواحل شمالی کشور پیش بینی می شود و از روز دوشنبه با نزدیک شدن سامانه بارش زایی از غرب کشور، در مناطق شمال غرب و غرب کشور بارش باران رخ خواهد داد.

سازمان هواشناسی، آسمان اغلب نقاط کشور برای روز شنبه را ابری و نیمه ابری پیش بینی کرد.

همچنین کمینه و بیشینه دمای هوای تهران نیز به ترتیب 8 و 17 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.

کد مطلب 647169

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