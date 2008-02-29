به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی کشور اعلام کرد: آخرین بررسی ها نشان می دهد فعالیت سامانه بارش زا به صورت بارش های خفیف و پراکنده باران در شمال شرق کشور تا اوایل شب ادامه داشته باشد و به تدریج از فعالیت آن کاسته شود و فردا از کشور خارج می شود.

بنابراین گزارش، از جمعه تا اواخر روز یکشنبه در نیمه شمالی کشور گاهی افزایش ابر و مه صبحگاهی در سواحل شمالی کشور پیش بینی می شود و از روز دوشنبه با نزدیک شدن سامانه بارش زایی از غرب کشور، در مناطق شمال غرب و غرب کشور بارش باران رخ خواهد داد.

سازمان هواشناسی، آسمان اغلب نقاط کشور برای روز شنبه را ابری و نیمه ابری پیش بینی کرد.

همچنین کمینه و بیشینه دمای هوای تهران نیز به ترتیب 8 و 17 درجه سانتی گراد پیش بینی می شود.