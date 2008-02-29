به گزارش خبرگزاری مهر، این شماره "سیمیا" به مناسبت اجرای نمایشنامه «افرا» به مسائل تئاتر و بهرام بیضایی پرداخته است.

در این شماره می خوانیم: یادداشت سردبیر / علی دهباشی، درباره این ویژه نامه / حمید امجد، برای زادروز بهرام بیضایی / اکبر رادی، یادداشت بهرام بیضایی در سوگ اکبر رادی، سالشمار زندگی و آثار بهرام بیضایی، بهرام بیضایی؛ آثار اولیه / ژیزل کاپوشینسکی / بابک تبرایی، بهرام بیضایی؛ نمایشنامه نویس / محمد رحمانیان، بیضایی ناشناخته / محمد چرم شیر، بیضایی معاصر / حمید امجد، بهرام بیضایی؛ گنوستی سیسم مدرن و کاربرد اجتماعی / دکتر بهرام جاسمی، بازی برای بیضایی / رضا کیانیان، «چهار صندوق» در پرتو رویدادهای تاریخی ایران (دهه های بیست تا چهل) / افشین هاشمی، نگاهی کوتاه به استعاره تن پوشی و بدل پوشی در نمایشنامه «ندبه» / فارس باقری، درسهای «سهراب کشی» / محمد چرم شیر، از جهان پاکان در پی اصل گم شده / حمید امجد، میزگرد درباره «میراث» و «ضیافت»، پرسشی به نام «مرگ یزدگرد» / رضا براهنی، سینما و تئاتر بدون تجربه کردن می میرند / حمید امجد و احمد پایداری، بانو آئویی چالش بنیادین هستی / شهرام جعفری نژاد، کارنامه بندار بیدخش سخندانی و زیبایی / ایرج کریمی، درنگی بر دو تئاتر از بهرام بیضایی / حمید امجد، بازاندیشی جهان کهن / حمید امجد، "شب هزار و یکم" ملتی که تا قصه می گوید ، زنده است / شهرام جعفری، ...در توضیح سیاسی نبودن / محمد رحمانیان، افرا در انتظار / مژده شمسایی، درسهای «افرا» / محمد رحمانیان، روایتگری قصه در «افرا» / اصغر عبداللهی، یادداشتی بر نمایشنامه «افرا یا روز می گذرد» رساله در باب نجات / محمد رضایی راد، درباره بازی در نمایش «افرا» / افشین هاشمی و گفتگو با بیضایی درباره افرا / حمید امجد .

علی دهباشی - سردبیر - در بخشی از سرمقاله خود با عنوان «بیضایی و تئاتر ملی» می نویسد: نام بهرام بیضایی که کارنامه هنری اش به نیم قرن می رسد بیش از هر نمایشنامه نویس دیگری با تئاتر ملی ایران گره خورده است. رویکرد بیضایی با تئاتر ملی رویکردی نه صرفاٌ از سر احساس و عشق به سرزمینش بلکه پاسخ به ضرورتی اجتناب ناپذیر بوده است. بیضایی بیش از هر نمایشنامه نویسی دغدغه نمایش ایرانی داشته و در پی آن بوده تا آنچه اجرا می شود به دل مردم راه یابد اما هرگز نخواسته و بر سر آن نبوده تا برای دست یابی به چنین هدفی حدی برای فهم مردم تعریف و معلوم کند. او از آن دسته هنرمندانی است که هرگز فرهنگ متوسط را تاب نیاورده و همین بیانگر حرمت او به مخاطب خود است.