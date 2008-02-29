آزادسازی قدس وظیفه همه مسلمانان است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر ابواسامه نماینده جنبش حماس در ایران در جمع اعضای شورای سیاستگذاری چهارمین جشنواره خدمت رسانی و پاسخگویی، با اشاره به نقش کشورهای اسلامی علیه تحریم غزه اظهار داشت : امروز شرایط در نوار غزه به گونه ای است که می بایست به عنوان یک منطقه آسیب دیده اعلام شود. این در حالی است که متاسفانه کشورهای اسلامی و عربی هنوز اقدامات عملی و تاثیرگذار برای شکستن این تحریمها انجام نداده اند در واقع انتظار می رفت که سازمان کنفرانس اسلامی و اتحادیه عرب گذرگاه رفح را یک گذرگاه فلسطینی - مصری صرف اعلام کنند و برای ارسال کمکهایشان به منطقه نیازی به هماهنگی با رژیم صهیونیستی وجود نداشته باشد.

وی در ادامه افزود : در این راستا همه سخن از لزوم شکستن تحریمها دارند و بر همین اساس بریتانیا و کشورهای اسلامی و حتی دبیر کل سازمان ملل متحد هم از تهدید بالقوه این محاصره که 5/1 میلیون انسان در نوار غزه به آن دست به گریبانند آگاهی دارند.

ابواسامه اقدام نکردن بسیاری از کشورهای اسلامی و اروپایی جهت شکستن تحریمها را مشکل اساسی خواند و تصریح کرد : تا این لحظه اقدام جدی برای این تحریمها صورت نگرفته که این مسئله نگران کننده است.

نماینده جنبش حماس در ایران معتقد است آزادی بسیار گرانبهاست چرا که این آزادی را ظالمان و اشغالگران تقدیم کشورهای مظلوم نمی کنند بلکه این کشورهای اشغال شده هستند که بهای سنگین را برای رسیدن به استقلال و آزادی خود می پردازند.

ابواسامه با اشاره به ترور شهید عماد مغنیه تصریح کرد: عماد مغنیه مجاهدی مسلمان و بیش از 20 سال در حال مبارزه علیه صهیونیستها وجهاد در راه خدا بود، به طوری که رژیم صهیونیستی به خوبی از خطر و تهدید این شهید علیه خود آگاهی داشت اما آنچه مهم به نظر می رسد آن است که مراسم گرامیداشت وی در کشورهای اسلامی و عربی بیانگر جایگاه و مقام والای این شهید در میان این کشورها است.

وی با بیان این مطلب که رژیم صهیونیستی با این عمل زبونانه خود چندین هدف را دنبال می کند، ادامه داد : این ترور اولا حامل پیامی است برای درون رژیم صهیونیستی تا روحیه به شدت شکست خورده مردم خود را بالا برده و بر شکست مفتضحانه خود در ژوئیه و عقب نشینی از جنوب لبنان سرپوش گذارد، دیگر آنکه به حزب الله اعلام کند سران این حزب را در تیرس دارد و پیامی برای جهانیان باشد که رژیم صهیونیستی در صدد تداوم سیاستهای قدیم خود است و قدرت وتوان خود را نیز بازگو کند و بالاخره آنکه با نپذیرفتن مسئولیت این ترور در پی ایجاد فتنه بین مردم لبنان است.

نماینده جنبش حماس در ایران در پایان در خصوص نجات قدس شریف اعلام کرد : باید بدانیم که قدس شریف نخستین پایتخت معنوی مسلمانان و مسجد الاقصی سومین حریم شریفی است که نبی اسلام برای لقاء پروردگار خود از این مسجد عروج کردند، ازاین رو آزاد سازی قدس یک وظیفه مهم اسلامی است که بر دوش مسلمانان است و از خداوند منان مسئلت داریم که این امت را برای آزادی قدس شریف از زیر بار ظلم و ستم جنایتکاران صهیونیست متحد و یکپارچه کند.