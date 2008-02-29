به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی تلگراف، کتاب "یهودیان چشمشان به شماست" که در دهه 1930 در برلین چاپ شد، نام هنرمندان، روزنامه نگاران و فعالان سیاسی یهودی را که از منظر نازیها باید از بین می رفتند در 95 صفحه فهرست بندی کرده است.

رژیم نازی آلمان بعد از اینکه از دست تمسخرهای چاپلین به خشم آمد، نام او را هم در فهرست "هنرمندان یهودی" قرار داد. این کتاب سیاه به قلم دکتر یوهان وون لیرز - از شخصیتهای ضد یهود و از مبلغین نازیها - نوشته شده و قرار است هفته آینده به مزایده گذاشته شود.

این کتاب به منظور تخریب شخصیتهای برجسته جهان از جمله آلبرت اینشتین نوشته شد که در آن به مردم آلمان هشدار می داد تا از آثار و افکار این شخصیتها به دور باشند. این افراد با دستور هیتلر دستگیر و شکنجه می شدند.

"کوین براونلاو" - فیلمساز آمریکایی - هم پیش از این گفته بود که یک نسخه از "یهودیان چشمشان به شماست" را برای خود چاپلین فرستاده بودند و او نیز در واکنش به آن فیلم "دیکتاتور بزرگ" را در سال 1940 ساخت.

"ریچارد وست وود بروکس" که قرار است کتاب را به مزایده بگذارد گفته است: کسانی که در این فهرست سیاه بودند از طرف نازیها سر به نیست می شدند. چاپلین هم می بایست طبیعتا از این اقدام می هراسید ولی او "دیکتاتور بزرگ" را ساخت.

این کتاب قرار است ششم مارس در محل مزایده مولاکس واقع در شراپ شایر انگلستان به مزایده گذاشته شود.