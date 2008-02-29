معرفی رئیس دانشگاه پیام نور تا یکشنبه / تشریح نتایج اجلاس هاوانا

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری چهارشنبه 8 اسفند ماه در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت رئیس دانشگاه پیام نور افزود: در این خصوص در حال تصمیم گیری هستیم و ظرف 3 تا 4 روز آینده تصمیم گیری می شود.

محمد مهدی زاهدی در زمینه مشکلات آزمون آیلتس نیز گفت: علیرغم اینکه وزارت علوم مسئولیتی برای آزمون نداشت اما چون دیدیم جوانان ما دچار مشکل شدند و برخی نیاز دارند این امتحان را برای ادامه تحصیلشان بدهند هماهنگی خوبی انجام شده است.

وی اضافه کرد : سازمان سنجش با جاهایی که مجوز نمی دادند، وارد مذاکره شد و مجوز خوبی گرفته شده است. اولین امتحان IELTS هم در فروردین ماه برگزار می شود و ماهی حداقل 700 نفر می توانند در این آزمون شرکت کنند که حتی اگر مراجعه کنندگان در ماه بیش از 700 نفر باشد این حق وجود دارد که افزایش ظرفیت بیش از این داشته باشیم.

وزیر علوم تاکید کرد: علیرغم اینکه وزارت علوم هیچ گونه مسئولیتی در قبال برگزاری امتحان IELTS ندارد اما به دلیل اینکه جوانان کشورمان برای برگزاری امتحان دچار مشکل شدند و حتی برخی از آنها ناچار شدند که به خارج کشور بروند، اقدامات خوبی انجام شده است.

واکنش حاضران اجلاس هاوانا به پیشرفتهای ایران

زاهدی در خصوص اجلاس اخیر هاوانا در کوبا نیز در پاسخ به مهر گفت: پیام جایگاه علم و فناوری جمهوری اسلامی ایران به ویژه بر اساس برنامه چشم انداز به اطلاع بسیاری از کشورهای دنیا که آنجا حضور داشتند، رسانده شد و وقتی از پیشرفت های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران صحبت شد و فقط اشاره ای به پیشرفتها در بحث هسته ای و هوافضا و نانو شد، سالنی که بیش از 2 هزار نفر از کشورهای مختلف در آن حضور داشتند یکپارچه به طور متوالی ابراز احساسات می کردند.

وی از تفاهم نامه ای با وزیر علوم و فناوری و محیط زیست کوبا برای تبادل تجربیات دو کشور و همکاری های آزمایشگاهی بین دو کشور خبر داد و گفت: کوبا از نظر مسائل زیست فناوری و بایو تکنولوژی کشور صاحب نظری است و ایران هم توانایی های زیادی دارد و توافق شد دو کشور از امکانات یکدیگر استفاده کنند و به یکدیگر برای توسعه علم و فناوری کمک کنند.

وزیر علوم در خصوص مذاکرات متعدد با وزرای 7 کشور در حاشیه اجلاس هاوانا نیز گفت: در تمامی این ملاقاتها آنها با تمام وجود ابراز علاقه به جمهوری اسلامی داشتند و این فوق العاده برای ما مهم است. با چند وزیر کوبا و همچنین فرزند فیدل کاسترو ملاقات داشتم و همه اینها سراپا عشق به جمهوری اسلامی ایران بودند.

مراجعان وزارت علوم بدانند که دچار سرگردانی تیستند

محمد مهدی زاهدی که در حاشیه مراسم افتتاح سامانه اطلاع رسانی وزارت علوم در جمع خبرنگاران صحبت می کرد، گفت: هدف وزارت علوم این است که تکریم ارباب رجوع را به صورت عملیاتی پیاده کند و نشان دهد که واقعا خدمتگزار مردم است. سایت اطلاع رسانی راه اندازی شد تا امور مراجعان به وزارت علوم تسهیل شود. مراجعان به سایت می توانند از قوانین مربوط به امور مختلف آگاهی پیدا کنند.

وزیر علوم افزود: سایت اطلاع رسانی کمک می کند که ارباب رجوع به جایی که مشکلش رفع می شود، راهنمایی شود و افرادی که در این سایت حضور دارند به صورت تلفنی کارمند یا مسئول یا مدیری که ارباب رجوع به وی مراجعه خواهد کرد را از مشخصات کاری ارباب رجوعی که در حال مراجعه به آنها است، آگاه می کند. در این صورت مدیر می تواند برای پاسخگویی برنامه ریزی کند.

وی اضافه کرد: تمام تلاش وزارت علوم این است که بتواند در اسرع وقت درخواستهای مراجعین را پاسخ گوید اما به طور طبیعی ممکن است برخی موارد نیاز به زمان داشته باشد اما این زمانها کوتاه و مشخص و صریح و شفاف هستند که مراجعان بدانند دچار سرگردانی تیستند و در پروسه کاری قرار دارد.

زاهدی از یک برنامه ریزی خبر داد که بر اساس آن تا مهر ماه آینده این امکان به وجود آید که ارباب رجوع وزارت علوم بتواند کارش را از بیرون رصد کند و ببیند که کارش در چه مرحله ای است و خودشان این امکان را داشته باشند که مرحله به مرحله کارشان را چک کنند.