بارسلونا بر رئال مادرید سایه انداخته است

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال رئال مادرید، صدرنشین رقابت ها، فردا در چارچوب هفته بیست و ششم رقابت های لالیگا میهان رکرتیوو هوئلوا است و برای اینکه صدرنشینی رقابت ها را از دست ندهد چاره ای جز پیروزی مقابل حریف ندارد. رئال مادرید هفته گذشته شکست عجیب و تلخی را در خانه مقابل ختافه متحمل شد . این تیم در تلاش است تا با پیروزی در دیدارهای آتی، دوباره فاصله امتیازات خود با تیم بارسا را افزایش دهد.

بارسلونا هم فردا در دیداری سخت در زمین آتلتیکو مادرید به میدان می رود. آتلتیکو برای حفظ جایگاه چهارم خود در رقابت های لالیگا، با اندیشه کسب پیروزی گام به میدان خواهد گذاشت ضمن اینکه بارسا هم فرصت احتمالی صدرنشینی را به این سادگی از دست نخواهد داد.

برنامه کامل رقابت های این هفته به شرح زیر است:

شنبه 11/12/86

* آتلتیکو مادرید - بارسلونا

* دپورتیوو لاکرونا - سویا

* رکرتیوو هوئلوا - رئال مادرید

* اسپانیول - والنسیا

یکشنبه 12/12/86

* ختافه - مایورکا

* لوانته - زاراگوزا

* رئال بتیس - رئال مورسیا

* وایادولید - راسینگ سانتاندر

* ویارئال - اوساسونا

* آلمریا - آتلتیک بیلبائو

جدول رده بندی:

10- رئال مادرید 56 امتیاز

2- بارسلونا 54 امتیاز

3- ویارئال 46 امتیاز

4- آتلتیکو مادرید 41 امتیاز

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18دپورتیوو لاکرونا 27 امتیاز

19- مورسیا 23 امتیاز

20- لوانته 16 امتیاز