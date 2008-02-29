به گزارش خبرگزاری مهر، سید رسول موسوی مدیرکل دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی امروز در هانوی در دیدار با دئوویت چونگ معاون وزیر امور خارجه ویتنام با تسلیم پیام کتبی متکی وزیر امور خارجه به همتای ویتنامی پیرامون مواضع هسته ای ایران و تشریح گزارش مثبت البرادعی به بحث و تبادل نظر پرداخت.

موسوی گفت : اینک که کلیه ابهامات مربوط به مسائل هسته ای ایران با گزارش دبیر کل آژانس مرتفع شده و اساس ابهامات فرو ریخته دلیلی وجود ندارد که همچنان شرایط غیر عادی در خصوص فعالیتهای هسته ای ایران برقرار باشد.

چونگ با تاکید بر همکاریهای بسیار خوب دو کشور و انجام موفقیت آمیز پنجمین کمیسیون مشترک در تهران به همکاریهای نزدیک ایران و ویتنام پیرامون مسائل هسته ای در گذشته، اجلاس شورای حکام و جنبش عدم تعهد که همواره حمایت خود را ابراز داشته اشاره کرد و اظهار داشت : موضع قطعی ویتنام حمایت از برخورداری کلیه کشورها از تکنولوژی صلح آمیز هسته ای و خلع سلاح فراگیر در منطقه وعرصه بین المللی است.

چونگ همچنین ابراز امیدواری کرد که شرایط مناسبی جهت عادی سازی مسئله هسته ای ایران از مسیر مذاکرات فراهم شود.

وی در پاسخ به دعوت از نخست وزیر و وزیر امور خارجه ابراز داشت که این امر در تقویم کاری وزارت امور خارجه ویتنام قرار دارد و در سال جاری انجام خواهد شد.