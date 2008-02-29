کنترل قند خون داوطلبان کنکور / دیدار با رئیس دانشگاه قبل از دانشجو شدن

داوطلبان گرامی، شروع کنید! مدت پاسخ گویی به سوالات عمومی 105 دقیقه.

8:30 دقیقه صبح امروز آزمون ورودی یا به زبان خودمانی کنکور دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز شد. 300 هزار نفر پیر و جوان، دختر و پسر در سراسر کشور برای تصاحب 80 هزار صندلی این دانشگاه رقابت خود را آغاز کردند.

اندکی گلایه تنها تنبیهی بود که متوجه متاخرین می شد. مسئولان برگزاری آزمون به خوبی از شلوغی خیابان ها، سهمیه بندی بنزین، کمبود وسایل نقلیه عمومی در آخرین روزهای سال و دور بودن حوزه های امتحانی برای برخی از داوطلبان خبر داشتند و به آرامی این افراد را به صندلی های خود راهنمایی می کردند.

خش خش برداشتن دفترچه سوالات و اندک اعتراض یکی از داوطلبان نسبت به چپ دست نبودن صندلی خود آخرین صداهایی بود که در سالن امتحانات شنیده می شد. اگرچه گفته می شود علت برگزاری آزمون در مدارس به توافق نرسیدن سازمان سنجش با دانشگاه های کشور بود اما این اجبار به توفیقی تبدیل شده و آزمون نسبت به سال های قبل با نظم بهتری برگزار می شد.

نظم جلسه امتحان قابل توجه بود اما حضور رئیس دانشگاه کمی همهمه در سالن به پا کرد. البته برخی از داوطلبان نیز که می دانستند در طول حضور خود در دانشگاه کمتر این شانس به آنها رو خواهد کرد از این حضور استقبال کرده و مشکل تعدادی از سوالات و آزمون را با دکتر بلندی مطرح کردند.

رئیس دانشگاه هم که به رسم دیرین مسئولان با تاخیری اندک در هنرستان آزادی خیابان ظفر تهران حضور یافته بود با رویی گشاده به داوطلبان و پس از آن به خبرنگاران پاسخ داد. اما باز هم مشخص نشد که چرا مسئولان حوزه های امتحانی بالاشهر را به حوزه های امتحانی پایین شهر ترجیح می دهند.

چندین کلاس درس، راهروها، کارگاه ها و سالن امتحانات محل های برگزاری آزمون بودند. سردی سالن و وجود تنها یک بخاری برای گرمایش سالن یکی از گلایه های داوطلبان بود، اگرچه امکانات دیگری نیز مانند کولرهای آبی در سالن آزمون پیش بینی شده بود. یکی از داوطلبان نیز به طنز می گفت، امسال از ترس بالارفتن قند خون و کنترل پوکی استخوان داوطلبان، آب میوه هم توزیع نشد.

در پایان آزمون کرمی یکی از داوطلبان، سوالات آزمون را در سطحی بسیار مناسب ارزیابی کرد. او تنها به تعداد اندکی از سوالات آزمون اعتراض داشت و عنوان می کرد که یک یا دو سوال از مجموع سوالات به صورت ناقص مطرح شده و تعدادی از سوالات بیش از حد به جزئیات پرداخته بودند.

شهریاری نیز که از نوع صحبت هایش به خوبی مشخص بود که آزمون را با موفقیت پشت سر گذاشته دلیل خود را برای انتخاب دانشگاه علمی کاربردی سطح علمی بالاتر این دانشگاه در رشته های خاص نسبت به دانشگاه های غیرانتفاعی دیگر عنوان کرد و معتقد بود که تحصیل او در دانشگاه علمی کاربردی آینده شغلی او را تضمین می کند.

پایین بودن هزینه های دانشگاه علمی کاربردی نسبت به دانشگاه های دیگر به خصوص دانشگاه آزاد، امکان اشتغال و تحصیل به صورت همزمان و شانس قبولی بیشتر نسبت به سایر دانشگاه دلایل داوطلبان به خصوص افراد مسن تر برای انتخاب دانشگاه علمی کاربردی بود.

چهره های گرفته و شاد داوطلبان و نگاه های معنی دار آنها در پایان آزمون به خوبی نشان دهنده این امر بود که خروج از هنرستان (محل برگزاری آزمون) آنها را به سوی دانشگاه روانه کرده و یا باید سالی جدید و تلاشی نو را برای عبور از این مرحله که کم کم برای همه امری عادی می شود را آغاز کنند.