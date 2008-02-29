تشریح علل افزایش بی سابقه قیمت نفت به 103 دلار

محمدعلی خطیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بی سابقه خواندن قیمت 900 دلاری برای هر تن بنزین در این فصل از سال، گفت : به نظر می رسد طی چندسال اخیر بحث عرضه نفت دچار مشکل شده و با گذشت زمان این مشکل نمود بیشتری پیدا می کند.

کارشناس مسائل اوپک افزود : موضوعاتی نظیر پایین بودن سطح ذخایر، ژئوپلتیک خلیج فارس و خاورمیانه و نیز بحث تحریم ایران از عوامل کوتاه مدت تاثیرگذار بر بازار نفت است.

وی ادامه داد : با توجه به شرایط کنونی، در بخش عرضه نفت خام و فرآورده های نفتی برای سالهای آینده با مشکل مواجه خواهیم شد و نگرانی های اساسی در این زمینه وجود دارد.

خطیبی با بیان اینکه در حال حاضر عرضه نمی تواند همپای تقاضا رشد کند، گفت: برخی اظهارات مبنی بر عدم وجود مشکل در عرضه نفت از سوی برخی تولیدکنندگان تنها آرامش دادن به بازار است و واقعیت ندارد.

کارشناس موسسه مطالعات بین المللی انرژی با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز منطقه خاورمیانه تصریح کرد: هم اکنون منطقه خاورمیانه نیازمند سرمایه گذاری در بخش های نفت و گاز، صنایع بالادستی و پایین دستی است؛ این درحالی است که به دلیل شرایط خاص سیاسی وژئوپلتیکی منطقه، این امکان در حال حاضر وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد : مصرف کنندگان باید بدانند راه حلی به جز سرمایه گذاری مطلوب در این زمینه وجود ندارد و اگر منطقه به سمت ثبات و آرامش پیش نرود، به تدریج تقاضا بر عرضه پیشی می گیرد.

خطیبی حل مشکلات بازار نفت را منوط به همکاری مشترک تولیدکنندگان و مصرف کنندگان دانست و تصریح کرد: قیمتهای کنونی نفت به ما هشدار می دهد که صنعت نفت به تلاش و کوشش بیشتری به ویژه از جانب مصرف کنندگان نیاز دارد که در این راستا باید سرمایه گذاری ها را تقویت کرد.

وی همچنین در مورد تصمیم اوپک در اجلاس پنجم مارس(15 اسفندماه) گفت: با در نظرگرفتن تقاضای فعلی بازار نفت، تقاضا باید کاهش یابد و تولید نیز متناسب با آن صورت گیرد.

به گفته خطیبی با نزدیک شدن به فصل بهار تقاضای فصلی برای نفت کاهش می یابد و اوپک نیز باید تولید خود را متناسب با فصل تنظیم کند؛ در غیر این صورت نفت مازاد در بازار برای فصل سرما ذخیره سازی شده و به قیمتها آسیب می رساند.

کارشناس مسائل اوپک قیمت کنونی بنزین را در این فصل سال غیر عادی توصیف کرد و افزود: بدون شک افزایش قیمت نفت، قیمت فرآورده ها را افزایش داده و تاثیر زیادی بر روی آنها خواهد داشت.

به دنبال کاهش ارزش دلار و نگرانی از کاهش تولید اوپک، قیمت نفت در بازارهای جهانی به بیش از 102 دلار در هر بشکه رسید.