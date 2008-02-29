انتخابات نشانه مردمسالاری دینی در نظام است/ مردم همیشه در صحنه مشکلات را تحمل می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان و خطیب نماز جمعه امروز تهران با تسلیت ایام اربعین حسینی خطبه اول خود را به بررسی و تحلیل مفاهیم معنوی - سیاسی حماسه حسینی پرداخت.

امام جمعه موقت تهران با اشاره به وجود زیارتنامه ها در متون مذهبی، نقش این زیارتنامه ها را شناساندن مقام امام و امامت توصیف کرد و گفت : فلسفه امامت انفکاک راه حق از راه باطل است.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به وقایع جانگذار کربلا تصریح کرد : قاتلان امام حسین(ع) دنیاپرست و اهل گناه بودند و انسان دنیاپرست مرتکب این نوع جنایتها می شود.

آیت الله جنتی در خطبه های دوم نماز جمعه تهران نیز نمازگزاران را در جمع آوری اموال، روابط خانوادگی و فعالیتهای سیاسی به تقوا دعوت کرد .

دبیر شورای نگهبان سپس به اجلاس اخیر مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و آن را دارای ویژگی مثبت مضاعفی دانست و گفت : ویژگی خبرگان امسال حضور دکتر احمدی نژاد و صحبتهای خوبی بود که ایشان داشتند و جنبه معنوی صحبتهایشان پررنگ بود.

خطیب نماز جمعه تهران همچنین برگزاری دو میهمانی از سوی رئیس جمهور و رئیس مجلس خبرگان رهبری را دلگرم کننده توصیف کرد و گفت : این موفقیتی خوب و دلگرم کننده بود.

وی همچنین با تشکر از مردم به خاطر شرکت در راهپیمایی 22 بهمن امسال گفت : حضور مردم سال به سال بهتر می شود. راهپیمایی یک کار دو- سه ساعته بیشتر نیست اما مثل ذکر کوچکی است که ثواب زیادی دارد.

جنتی راهپیمایی 22 بهمن را "دشمن کوب" توصیف کرد و گفت : حضور مردم دشمن را نا امید و خدمتگزاران را دلگرم می کند.

آیت الله جنتی با بیان اینکه انتخابات هشتم، اهمیت فوق العاده ای دارد و سرنوشت نظام و مردم در چهارسال معلوم می کند، گفت : برگزاری انتخابات نشانه مردمسالاری دینی در نظام است و نشان می دهد که مردم ما ایستاده اند و در صحنه حاضر هستند وهمه مشکلات را تحمل می کنند.



وی از مردم خواست نمایندگانی را به مجلس بفرستند که پول پرست و مرعوب دشمن نباشد.

دبیر شورای نگهبان با انتقاد از تعدد نامزدها و ثبت نام زیاد افراد برای انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت : نمی دانم چرا این عده ثبت نام می کنند. مثلا برای یک کرسی 55 نفر ثبت نام کردند که ا ز نظر قانونی باید فکری در مورد آن کرد.

وی با اشاره به تلاش قدرتهای غربی برای صدور قطعنامه سوم علیه کشورمان گفت : می خواهند قطعنامه بدهند، هر چه می خواهید بکنید، مردم ما با خدا و امام خودشان پیمان بسته اند که هرگز از حق خودشان عقب نشینی نکنند.

جنتی در بخش دیگری از خطبه های دوم نماز جمعه تهران با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی در غره خواستار شکستن سکوت مردم و دولتها در قبال جنایات صهیونیستها شد.

وی همچنین از لغو قانون منع حجاب در ترکیه به عنوان یک موفقیت خوب نام برد و گفت : این نتیجه پشتکار و استقامت و پیگیری مردم مسلمان ترکیه بود.