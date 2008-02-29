حضور کلمنته در مقدماتی جام جهانی منتفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که مسئولان فدراسیون فوتبال کشورمان از ابتدای هفته گذشته برای انتخاب سرمربی تیم ملی روی گزینه داخلی به توافق رسیده بودند و وی را نیز انتخاب کرده بودند اما به دلیل تماسی که از سوی واسطه های کلمنته با فدراسیون فوتبال صورت گرفت، معرفی گزینه داخلی را به تعویق انداختند.

مهدی تاج نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال با تایید این خبر از منتفی شدن حضور این مربی اسپانیایی تا پایان دور مقدماتی جام جهانی خبر داد و گفت: با شرایطی که به وجود آمده است فدراسیون فوتبال قطعا به دنبال کلمنته نیست و فردا پس از پایان نشست کمیته تیم های ملی ، گزینه داخلی خود را معرفی خواهد کرد.

تاج ادامه داد: از بین افشین قطبی و امیر قلعه نویی یا ترکیب مجید جلالی و محمدمایلی کهن یکی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمان معرفی خواهد شد.