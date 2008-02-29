صنعت نفت آبادان را شکست می دهیم

محمدی در گفتگو با مهر اظهار داشت: هرچند که در هفته های اخیر صنعت نفت آبادان با تغییر در کادر فنی و سیستم دفاعی در 180 دقیقه گل دریافت نکرده است اما مهاجمان صنعت مس کرمان نیز نشان داده اند به خوبی راه گل زدن به حریفان را یاد گرفته اند.

وی خاطر نشان کرد: در روزهای اخیر با حضور امیرقلعه نوعی و آنالیزورهای تیم بازی صنعت نفت به خصوص در خط دفاعی چهار نفره این تیم تحلیل شده است و با نقاط ضعف و قوت نفت به خوبی آگاهی داریم.

محمدی تصریح کرد: صنعت نفت آبادان بر خلاف بازی ذاتی تیمهای خوزستانی با ترکیب دفاعی و برای کسب حداقل امتیاز به کرمان آمده است و مس کرمان با سیستم احتمالی 2-5-3 مقابل این تیم خواهد ایستاد.

وی یادآور شد: با توجه به سابقه صنعت نفت یکی از تیمهای با سابقه شهرستانی در فوتبال ایران است و با تکیه به فوتبال ذاتی خوزستان می تواند در ادامه لیگ برتر موفق ظاهر شود.



