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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۰

برنامه هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال فرانسه

برنامه هفته بیست و هفتم رقابت های فوتبال فرانسه

هفته بیست و هفتم رقابت های باشگاهی فوتبال فرانسه از فردا در شهرهای مختلف این کشور آغاز می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این رقابت ها در حالی از فردا پیگیری می شود که تیم های لیون و بوردو رقابت نزدیکی برای کسب عنوان قهرمانی دارند. لیون فردا در خانه لیل به میدان می رود اما بوردو روز یکشنبه طی دیداری دشوار میزبان پاریسن ژرمن خواهد بود.

برنامه کامل رقابت ها به شرح زیر است:
شنبه 11/12/86
* لیل - لیون
* لومان - استراسبوگ
* لانس - تولوز
* لوران - نانسی
* مارسی - اوسر
* متز - کان
* موناکو - والنسین
* سوشو - رن

یکشنبه 12/12/86
* سنت اتین - نیس
* بوردو - پاریسن ژرمن

جدول رده بندی:
1- لیون 52 امتیاز
2- بوردو 49 امتیاز
3- نانسی 44 امتیاز
4- لومان 40 امتیاز
.......................
18-  تولوز 28 امتیاز
19- سوشو 27 امتیاز
20- متز 12 امتیاز

کد مطلب 647202

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