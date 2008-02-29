به گزارش خبرنگار مهر، مجید مجیدی فیلم سینمایی "به رنگ خدا" را سال 1376 بر مبنای فیلمنامه خودش ساخت. داستان این فیلم درباره محمد فرزند نابینای هاشم است که در مدرسه نابینایان تحصیل می‌کند. او برای گذراندن تعطیلات به خانه بازمی‌گردد اما ... در فیلم سینمایی 88 دقیقه‌ای "به رنگ خدا" حسین محجوب، محسن رمضانی، سلمه فیضی، الهام شریفی، فرحناز صفری، بهزاد رفیعی و ... بازی می‌کنند.

فیلم سینمایی 100 دقیقه‌ای "یک تکه نان" را کمال تبریزی بر مبنای فیلمنامه محمدرضا گوهری ساخت و در آن رضا کیانیان، هومن سیدی، اسماعیل خلج، رویا نونهالی، هومن برق‌نورد، احمد آقالو، مریم بوبانی، پیام دهکردی و حسین توکلی بازی کرده‌اند. در خلاصه داستان "یک تکه نان" آمده: گروهی از جوان‌ها برای استخدام در اداره محیط‌بانی باید در مسابقه‌ای شرکت و مسیری سخت را طی کنند...

نمایی از فیلم یک تکه نان

فیلم سینمایی "آژانس شیشه‌ای" را ابراهیم حاتمی‌کیا سال 1376 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش جلو دوربین برد. در این فیلم پرویز پرستویی، حبیب رضایی، رضا کیانیان، اصغر نقی‌زاده، بیتا بادران، محمد حاتمی، قاسم زارع و صادق صفایی بازی کردند.

در خلاصه داستان فیلم 114 دقیقه‌ای "آژانس شیشه‌ای" آمده: عباس، بسیجی شهرستانی که ترکش خمپاره‌ای را کنار شاهرگ گردنش از دوران حضورش در جبهه به یادگار دارد، به اصرار همسرش نرگس برای معاینه به تهران می‌آید. او در خیابان با همرزم سابقش کاظم روبه رو می‌شود که با اتومبیلش مشغول مسافرکشی است...

فیلم "زیر نور ماه" به کارگردانی رضا میرکریمی سال 1379 بر مبنای فیلمنامه‌ خود به مدت 92 دقیقه ساخته شد. در این فیلم حسین پرستار، حامد رجبعلی، مهران رجبی، علی بکانیان، محمود نظرعلیان و ... بازی کرده‌اند و داستان آن درباره سیدحسن طلبه‌ای جوان در شرف ملبس شدن است. در حالی که همدوره‌ای‌های وی درصدد تهیه لباس هستند، سیدحسن درباره راهی که رفته دچار تناقض‌هایی می‌شود و از ملبس شدن سر باز می‌زند، ولی به احترام پدرش لباس را تهیه می‌کند و ...

فیلم سینمایی "تولد یک پروانه" را مجتبی راعی سال 1376 بر مبنای فیلمنامه سعید شاپوری به مدت 100 دقیقه ساخت. این فیلم شامل سه اپیزود است که هر اپیزود یک داستان معناگرا را به تصویر می‌کشد. در این فیلم یاشار محمودی، رحیم جهانی، محمود نظرعلیان، محمد ناجی، سپیده کفشدوز‌جباری و رخشنده زیرک به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی "قدمگاه" از ساخته‌های محمدمهدی عسگرپور در سال 1382 است. محمد رضایی‌راد فیلمنامه این فیلم را نوشته و داستان درباره رحمان پسری سراهی است که از همان کودکی در روستا زندگی کرده و بزرگ شده است و ... در این فیلم 100 دقیقه‌ای رضا کیانیان، فرامرز صدیقی، محمدرضا داودنژاد، بابک حمیدیان، علیرضا اوسیوند، صغری عبیسی، زهره حمیدی و نگار جواهریان به ایفای نقش پرداختند.

فیلم سینمایی "خیلی دور خیلی نزدیک" را رضا میرکریمی سال 1383 بر مبنای فیلمنامه خودش و محمدرضا گوهری به مدت 130 دقیقه ساخت. این فیلم روایتگر دکترعالم متخصص برجسته مغز و اعصاب است که غرق در روابط کاری و اجتماعی است و فرزندش سامان را فراموش کرده ... در فیلم "خیلی دور خیلی نزدیک" مسعود رایگان، الهام حمیدی، افشین هاشمی، محمدرضا نجفی، سعید ابراهیمی‌فر و ماشاءالله شاه‌مرادی‌زاده بازی کردند.

فیلم سینمایی 120 دقیقه‌ای"خداحافظ رفیق" شامل سه اپیزود "خداحافظ رفیق"، "یک لحظه رنگین کمان" و "گل شیشه‌ای" است. این فیلم را بهزادپور سال 1382 بر مبنای فیلمنامه‌ای از خودش ساخت.

در خلاصه داستان اپیزود "خداحافظ رفیق" آمده: مسلم که در شهری شلوغ غریب و بی‌کس مانده، زخمی برجگر دارد و غمی در دل و انتظاری تلخ در چشم ... در این اپیزود کاوه خداشناس، کاوه مهدوی، بابک اسلامی، جلال خباز، فرهاد نعمت‌زاده، محمدعلی بیک‌زاده، داود شاعری و آربی ابراهیمیان بازی کردند.

داستان اپیزود "یک لحظه رنگین کمان" است درباره دو کبوتر است که بر بام خاکریزی ظاهر می‌شوند ... در این اپیزود بابک نوری، محسن شرافتی، سعید امیرکلایی، هومن پزشکی، علی نکته‌سنج، کیوان هاشمی، سعید اسماعیلی و حامد شیدایی ایفای نقش کرده‌اند.

در خلاصه داستان "گل شیشه‌ای" نیز آمده: در کنار ریل قطار دختر خردسال در میان کودکان گل فروش ساکت و بی صدا ایستاده و شهید عملیات آینده را از میان رزمندگان پیدا می کند و دسته گل را به او هدیه می دهد. مهسا پورغلامی، نسرین نکیسا، محمدرضا یوسفی، محمدرسول محمودی، مهرداد اکبری و محمد بیطرفان بازیگران این فیلم هستند.