هفت شی عتیقه متعلق به هزاره سوم قبل میلاد در کرمان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان کرمان، ماموران انتظامی کلانتری 20 کرمان موفق به کشف هفت شی عتیقه مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد در بازرسی از منزل یک قاچاقچی شدند.

بنا به این گزارش نیروی انتظامی کرمان در چارچوب طرح اتحاد هفت محل اختفای یک متهم فراری را شناسایی و پس از دستگیری وی در جریان بازپرسی از محل اختفا دو نفر از همدستان متهم آگاهی یافته و با بازرسی از منزل یکی از این افراد یک کارد و 6 عدد کوزه گلی سفالی عتیقه مربوط به هزاره سوم قبل از میلاد مسیح را کشف و ضبط کردند.

در جریان این عملیات مقادیری مواد مخدر شامل یک کیلو و ‪ ۷۰۰‬گرم تریاک، ‪ ۲۳۵‬گرم سوخته تریاک کشف شد.