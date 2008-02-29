چاپ نشریات غیر ضروری دستگاههای دولتی ممنوع است

مهدی محبان در گفتگو با مهر اظهار داشت: بر اساس ماده 16 آئین نامه اجرایی قانون مطبوعات، انتشار نشریه داخلی سازمان، موسسه و شرکت دولتی و خصوصی منوط به کسب مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی تصریح کرد: طبق این ماده قانونی درخواست انتشار نشریه و معرفی مدیر مسئول برای سازمان ها و موسسات دولتی باید از سوی بالاترین مقام مسئول نهاد و سازمان مربوطه انجام شود و این نشریه داخلی تنها می تواند برای استفاده کارکنان همان دستگاه استفاده شود.

محبان خاطر نشان کرد: درج هر گونه آگهی بازرگانی در نشریات داخلی ادارات و سازمان ها ممنوع است و تعداد صفحات این نشریات نباید از 48 صفحه بیشتر باشد و توزیع آنها نیز رایگان است.

وی با اشاره به قانون مصوب مهرماه 85 یادآور شد: اختصاص هرگونه وجه از محل اعتبارات در قانون بودجه سالیانه کل کشور و اموال و ثروت های عمومی از سوی دستگاه های دولتی برای جمع آوری مطالب، تحریر، تنظیم، چاپ و انتشار هرگونه روزنامه، مجله و نشریه داخلی ممنوع است.



