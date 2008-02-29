آرسنال بدون "ادو" مقابل آستون ویلا / من یونایتد از هاجسون می ترسد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در دیدار هفته گذشته با بیرمنگام که به تساوی یک بر یک انجامید، داسیلوا را به علت شکستگی از مچ پای چپ برای تا پایان فصل از دست داد و قطعا نبود این بازیکن، توپچی ها را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. این تیم فردا برای اینکه فاصله سه امتیازی خود با منچستر یونایتد را حفظ کند فقط با اندیشه کسب پیروزی مقابل آستون ویلا به میدان می رود.

منچستریونایتد، اصلی ترین مدعی قهرمانی رقابت ها هم فردا در کراون کاتج میهمان فولهام است. فولهام در این فصل از رقابت ها وضعیت نامناسبی دارد و در رده نوزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است. با این حال سر آلکس فرگوسن از این دیدار به عنوان دیداری دشوار یاد کرد و گفت: نباید فریب نوزدهمی فولهام را بخوریم. این تیم را فرد با تجربه ای چون روی هاجسون مربیگری می کند.

برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:

شنبه 11/12/86

* آرسنال - آستون ویلا

* بیرمنگام - تاتنهام

* دربی کانتی - ساندرلند

* فولهام - منچستر یونایتد

* میدلزبرو - ریدینگ

* نیوکاسل - بلکبرن

* وستهام - چلسی

* منچسترسیتی - ویگان اتلتیک

یکشنبه 12/12/86

* بولتون - لیورپول

* اورتون - پورتسموث

جدول رده بندی:

1- آرسنال 64 امتیاز

2- منچستر یونایتد 61 امتیاز

3- چلسی 55 امیتاز(یک بازی کمتر)

4- اورتون 50 امتیاز

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18- ریدینگ 22 امتیاز

19- فولهام 19 امتیاز

20- دربی کانتی 9 امتیاز