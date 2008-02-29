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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۳:۳۶

/ هفته بیست و هشتم لیگ برتر/

آرسنال بدون "ادو" مقابل آستون ویلا / من یونایتد از هاجسون می ترسد

آرسنال بدون "ادو" مقابل آستون ویلا / من یونایتد از هاجسون می ترسد

تیم فوتبال آرسنال فردا در حالی در ورزشگاه امارات میزبان آستون ویلا است که ادواردو داسیلوا، یکی از بهترین بازیکنان خود را به دلیل شکستگی از ناحیه پا در اختیار نخواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال آرسنال در دیدار هفته گذشته با بیرمنگام که به تساوی یک بر یک انجامید، داسیلوا را به علت شکستگی از مچ پای چپ برای تا پایان فصل از دست داد و قطعا نبود این بازیکن، توپچی ها را با مشکلاتی مواجه خواهد کرد. این تیم فردا برای اینکه فاصله سه امتیازی خود با منچستر یونایتد را حفظ کند فقط با اندیشه کسب پیروزی مقابل آستون ویلا به میدان می رود.

منچستریونایتد، اصلی ترین مدعی قهرمانی رقابت ها هم فردا در کراون کاتج میهمان فولهام است. فولهام در این فصل از رقابت ها وضعیت نامناسبی دارد و در رده نوزدهم جدول رده بندی قرار گرفته است. با این حال سر آلکس فرگوسن از این دیدار به عنوان دیداری دشوار یاد کرد و گفت: نباید فریب نوزدهمی فولهام را بخوریم. این تیم را فرد با تجربه ای چون روی هاجسون مربیگری می کند.

برنامه کامل رقابت ها به این شرح است:
شنبه 11/12/86
* آرسنال - آستون ویلا
* بیرمنگام - تاتنهام
* دربی کانتی - ساندرلند
* فولهام - منچستر یونایتد
* میدلزبرو - ریدینگ
* نیوکاسل - بلکبرن
* وستهام - چلسی
* منچسترسیتی - ویگان اتلتیک

یکشنبه 12/12/86
* بولتون - لیورپول
* اورتون - پورتسموث

جدول رده بندی:
1- آرسنال 64 امتیاز
2- منچستر یونایتد 61 امتیاز
3- چلسی 55 امیتاز(یک بازی کمتر)
4- اورتون 50 امتیاز
.............................
18- ریدینگ 22 امتیاز
19- فولهام 19 امتیاز
20- دربی کانتی 9 امتیاز

کد مطلب 647210

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