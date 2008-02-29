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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

NTV خبر داد:

پایان عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق

پایان عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق

شبکه تلویزیونی NTV ترکیه از پایان عملیات نظامی این کشور در شمال عراق در ساعات پایانی شب گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه تلویزیونی به منبعی که این اطلاعات را کسب کرده است، اشاره ای نکرد.

این عملیات از 21 فوریه (دوم اسفند) به منظور از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان عراق(پ.ک.ک) آغاز شده بود.

در این عملیات 27 نفر از نیروهای ارتش ترکیه و بیش از 230 عضو پ.ک.ک کشته شدند.

این در حالی است که وجدی گونول وزیر دفاع ترکیه شب گذشته اعلام کرده بود: نیروهای مسلح ترکیه تا "زمان لازم" برای پیگرد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شمال عراق خواهند ماند.

عملیات نظامی ترکیه به شمال عراق در حالی صورت گرفت که مقامهای عراقی آن را بر خلاف قوانین بین المللی و حسن همجواری می دانستند و بر ضرورت حل بحران مرزهای شمال عراق و ترکیه از طریق دیپلماتیک تاکید می کردند.

کد مطلب 647219

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