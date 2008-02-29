پایان عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق

به گزارش خبرگزاری مهر، این شبکه تلویزیونی به منبعی که این اطلاعات را کسب کرده است، اشاره ای نکرد.

این عملیات از 21 فوریه (دوم اسفند) به منظور از بین بردن شورشیان حزب کارگران کردستان عراق(پ.ک.ک) آغاز شده بود.

در این عملیات 27 نفر از نیروهای ارتش ترکیه و بیش از 230 عضو پ.ک.ک کشته شدند.

این در حالی است که وجدی گونول وزیر دفاع ترکیه شب گذشته اعلام کرده بود: نیروهای مسلح ترکیه تا "زمان لازم" برای پیگرد حزب کارگران کردستان (پ.ک.ک) در شمال عراق خواهند ماند.

عملیات نظامی ترکیه به شمال عراق در حالی صورت گرفت که مقامهای عراقی آن را بر خلاف قوانین بین المللی و حسن همجواری می دانستند و بر ضرورت حل بحران مرزهای شمال عراق و ترکیه از طریق دیپلماتیک تاکید می کردند.