آمریکا باید در مورد عراق به گفتگو با ایران اقدام کند

به گزارش خبرگزاری مهر، روستی باربر(Rusty Barbe )رئیس هیئت انستیتوصلح آمریکا در بغداد که برنامه های این موسسه را درعراق مدیریت می کند، در گفتگو با مهر درباره تاثیرات دورجدید گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق گفت : مسلما به این گفتگوها بسیارنیاز است، البته به این شرط که دو طرف با حسن نیت دیدارکنند و بخواهند به این تلاش خود به شکلی واقعی ادامه دهند. چرا که نه آمریکا و نه ایران از یک عراق بی ثبات در طولانی مدت سود نخواهند برد.

وی درادامه بدون اشاره به سیاستهای مخرب نومحافظه کاران در تامین امنیت مردم عراق وهزینه های سنگین جانی و مالی حضور آنها مدعی شد: آمریکا اهداف کوتاه مدت و بلند مدتی درعراق دارد. درکوتاه مدت می خواهد به بهبود اوضاع کنونی امنیتی بپردازد تا بازسازی بتواند ادامه پیدا کند. این مسئله نیازمند افزایش روند سازش سیاسی بین گروههای مختلف سیاسی، فرقه ای و قومی است. در بلندمدت نیز آمریکا به دنبال افزایش دموکراتیک کردن روند سیاسی و مجرب کردن موسسات دولتی است.

گفته های باربر در حالی ابراز می شود که آمریکا در عراق هزینه ای برای بازسازی متقبل نمی شود و این موضوع عمدتا با کمک سایر کشورهای همسایه بویژه ایران پیگیری می شود. ضمن اینکه افشای فعالیت موسسات آمریکایی مانند بلک واتر که با ادعای تامین امنیت اقدام به توزیع سلاح های سبک در عراق می نمایند از نقش اشغالگران در توسعه خشونت در عراق پرده بر می دارد.

"روستی باربر" کارشناس ارشد انستیتو صلح آمریکا

این کارشناس عضو سابق هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان امنیت و همکاری اروپا درادامه این گفتگو بدون اشاره به نقش مثبت همسایگان عراق در تامین امنیت وثبات این کشور ادعا کرد : اهداف کوتاه مدت و طولانی مدت ایران درعراق از شفافیت کمتری نسبت به آمریکا برخورداراست. به طور مثال این اهداف ممکن است دیدن گرفتاری و غوطه ور شدن نیروهای آمریکایی درمشکلات برای کوتاه مدت به چندین دلیل باشد!

کارشناس انستیتو صلح آمریکا درباره ادامه اتهامات واهی آمریکا علیه ایران درباره ارسال سلاح برای شبه نظامیان عراقی با وجود اعلام تمایل آن برای گفتگو با ایران درباره عراق وعدم ارائه هیچ نشانه مشخصی براین ادعاها گفت: یکی از نگرانیهایی که آمریکا دارد این است که فکرمی کند در واقع ایران سلاح و تخصص ساخت بمب را به عراق ارسال می کند. گفتن این مسئله به این معنا نیست که نمی خواهد با ایران درباره آن گفتگو کند، بلکه عکس آن است!

باربر درباره این سئوال مهر که هدف آمریکا از ایجاد شوراهای بیداری درعراق چیست ، اظهارداشت : شوراهای بیداری کاملا از سوی آمریکا ایجاد نشده اند. به طور مثال، درباره شوراهای بیداری الانبار، این شوراها یک پاسخ بومی از سوی قبایل سنی درالانبار به اقدامهای بی حد و اندازه القاعده دراین منطقه بود. در این مورد، نیروهای آمریکایی وقتی که دریافتند یک جنبش ضد القاعده در جریان است از آن حمایت کردند. در بخشهای دیگر هم حق با شماست که نیروهای ائتلاف فعالانه تشکیل این شوراها را تشویق کردند.

وی درباره سفر "محمود احمدی نژاد" رئیس جمهوری اسلامی ایران به عراق که قرار است 12 اسفند انجام شود، اظهار نظری نکرد.

انستیتو صلح آمریکا موسسه ای است که از سوی کنگره آمریکا تاسیس و منابع مالی آن هم از سوی آن تامین می شود. هدف از آن هم کمک به جلوگیری و حل درگیریها از طریق ارائه مهارت و منابع لازم اعلام شده است. این موسسه دراوایل سال 2004 دفتر کوچکی را در منطقه الخضراء بغداد با هدف افزایش ثبات و برقراری دموکراسی و کاهش نیاز به حضور آمریکا در عراق احداث کرده و باربر از مارس سال 2007 تاکنون ریاست این دفتر را بر عهده دارد.

خشونت، ناامنی و بی ثباتی امنیتی در عراق ناشی از حضور اشغالگران در این کشور و درد و رنج ملت عراق و قربانی شدن هزاران نفر از آنها در نتیجه این خشونتها و تامین نشدن امنیت این کشور توسط اشغالگران به عنوان مسئول برقراری امنیت در این کشور، سبب شد که جمهوری اسلامی ایران بنا به درخواست عراق آمادگی خود را برای کمک به بهبود اوضاع امنیتی این کشور و کاستن از آلام و رنجهای مردم آن اعلام کند و در همین چارچوب وارد بحث و گفتگو با آمریکا درباره عراق با حضور دولت عراق شود.

در همین راستا دور اول مذکرات ایران و آمریکا با حضور عراق و درباره این کشور برای بهبود امنیت در آن در 28 می (7 خرداد) و دور دوم 24 جولای (2 مرداد) و دور سوم نیز6 آگوست (15 مرداد) برگزار شد.

دور اول و دوم این مذاکرات بین حسن کاظمی قمی سفیر ایران درعراق و "رایان کروکر" سفیر آمریکا درعراق برگزار شد، اما دور سوم در سطح کارشناسان در منطقه الخضراء بغداد انجام شد.

دور چهارم مذاکرات سه جانبه ایران، عراق و آمریکا نیز بنا به درخواست عراق و آمریکا از ایران و ابراز آمادگی تهران به گفته وزیر امور خارجه عراق قرار بود در 18 دسامبر سال گذشته برگزار شود، اما بعدا لیبد عباوی معاون وزیر خارجه عراق اعلام کرد که این مذاکرات به دلیل مشکلات فنی که مربوط به (تعیین) زمان این مذاکرات از آمریکا و ایران به تاخیر افتاده است.

معاون وزیر امور خارجه عراق 28 دسامبر سال گذشته میلادی گفته بود رایزنیها برای برگزاری دور چهارم مذاکرات سه جانبه میان ایران، عراق و آمریکا ادامه دارد.

قرار بود نشست بعدی میان مسئولان آمریکایی و ایرانی روز جمعه 26 بهمن برگزار شود، اما مقامهای سفارت آمریکا و دولت عراق پنجشنبه 25 بهمن اعلام کردند که ایران دور بعدی گفتگوهای خود با آمریکا درباره عراق را به تعویق انداخته است.