حجت الاسلام حسین روحانی نژاد معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی عصر چهارشنبه 8 اسفند ماه طی نشستی به مناسبت دهه آخر ماه صفر گفت: از روز اربعین امام حسین (ع) به مدت 10 روز تا شهادت امام رضا (ع) برگزاری مجالس عزاداری دهه آخر صفر ادامه دارد.

معاون امور فرهنگی و تبلیغ سازمان تبلیغات اسلامی همچنین گفت: به منظور ایجاد بستر مناسب برای بهره مندی معنوی اقشار مختلف مردم در اقصی نقاط کشور، 10 هزار مبلغ به مناطق مختلف اعزام شده است.

حجت الاسلام روحانی نژاد در ادامه اظهار داشت: سازمان تبلیغات اسلامی علاوه بر تنوع برنامه ها، فعالیتهایی برای جوانان داشته که امسال به تشکیل 4 هزار هسته جوان و 3 هزار نشریه با موضوعات اتحاد ملی و انسجام اسلامی پرداخته است.

وی افزود: امسال در مساجد، دانشگاهها و به ویژه دبیرستانها بیش از 8 هزار گفتمان دینی با بهره گیری از اساتید دانشگاه و حوزه علمیه برگزار شد، از سوی دیگر صدا و سیما به عنوان یکی از اعضای مصوب ستاد شؤون مناسبتهای مذهبی با سازمان تبلیغات اسلامی همکاری می کند.

