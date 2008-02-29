خسارات ناشی از آزاد سازی سواحل به بخش خصوصی پرداخت می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام پورمحمدی ظهر جمعه در حاشیه همایش دهیاران مازندران در جمع خبرنگاران در محمود آباد، افزود: هم اکنون تعامل خوبی با بخشهای خصوصی وجود دارد و وزارت کشور در حال محاسبه و قیمت گذاری برای پرداخت این اراضی است.

وی تصریح کرد: با روشهایی که در حال انجام است امیدواریم بخشهای خصوصی هر چه زودتر آزادسازی سواحل را آغاز کند.

وزیر کشور با بیان اینکه بخش زیادی از سواحل محصور شده دستگاه های دولتی آزاد سازی شده است، اظهار داشت: باقیمانده سواحل نیز به صورت جدی در حال آزاد سازی است.

پورمحمدی با اشاره به اینکه با آزاد سازی سواحل دریای شمال شاهد تحول در تغییرکاربردی سواحل خواهیم بود، ابراز امیدواری کرد: با آزاد سازی سواحل شاهد رشد گردشگری و استفاده مطلوب از سواحل دریا خواهیم بود.

استاندار مازندران نیز در این نشست خبری با اشاره به آزاد سازی 80 درصد از سواحل مازندران از آغاز ساماندهی سواحل دریای مازندران از ساحل فرح آباد ساری خبر داد.

ابوطالب شفقت افزود: با همکاری سازمان گردشگری و شرکت توسعه گردشگری گام های اساسی برای تفرج مسافران درایام نوروز در حاشیه سواحل صورت گرفته است.

وی با اشاره به وجود 1400 دهیاری در مازندران تصریح کرد: در طول این دو سال حدود 700 دهیاری به استان اضافه شده است.

به گفته شفقت دو هزار پروژه عمرانی در روستاها و جذب بیش از 46 میلیارد تومان از محل اعتبارات سازمان دهیاری ها برای توسعه روستاهای استان در نظر گرفته شده است.

استاندار مازندران همچنین از احداث خانه عالم و خانه قرآن و ساماندهی گلزارهای شهدا در روستانهای استان طی دو سال گذشته خبر داد.