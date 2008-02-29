"فیلم" اسفندماه آمد

به گزارش خبرنگار مهر، شماره اسفند ماهنامه "فیلم" در صفحه "خشت و آینه" یادداشت‌هایی از نویسندگان را منعکس کرده و صفحه "رویدادها" اختصاص یافته به تازه‌های تولید، پخش دی وی دی "سنتوری"، تغییرات جشنواره فیلم فجر، افتتاح سینما آزادی، نامه های اعتراض آمیز سینماگران در جشنواره فیلم فجر، مجازات قاچاقچیان فیلم ها و اخبار کوتاه.

سینمای ایران در عرصه جهانی در صفحه "اشاره به دور"، گپی با امیرهوشنگ زند مدیر دوبلاژ، تازه های دوبله و نگاهی به دوبله سه گانه "اوشن" در صفحه "صدای آشنا"، یادداشت های یک فیلمنامه نویس، گزارش های بیست و ششمین جشنواره بین المللی فیلم فجر، بررسی فیلم به فیلم آثار جشنواره، حواشی جشنواره بیست و ششم و معرفی برگزیدگان جشنواره از نگاه منتقدان و نویسندگان این ماهنامه در صفحات "روشنایی های شهر" آمده است.

سرانجام اعتصاب فیلمنامه نویسان آمریکا، گپی با جرج کلونی و اخبار کوتاه در بخش نمای دور، معرفی فیلم های "اوم شانتی اوم، "راهنمای سینمایی منحرف"، "کارآگاه کابوس" و "روزهای تاریکی" در بخش فیلم های روز و معرفی کاندیداهای اسکار هشتادم و برگزیدگان جایزه تمشک طلایی در صفحات "سینمای جهان" منعکس شده است.

بخش هایی از یک تاریخ سینما با تفسیر، گزارش اکران سینماهای تهران، سینما و پزشکی، گزارش هایی از چهل و چهارمین جشنواره پرتقال طلایی و سومین جشنواره اروسیا در آنتالیا ترکیه و نهایتاً مروری بر بیست و نهمین جشنواره سه قاره در نانت فرانسه به کار این شماره پایان می دهد.

سیصد و هفتاد و پنجمین شماره ماهنامه سینمایی "فیلم" ویژه اسفندماه به صاحب امتیازی و مدیر مسئولی مسعود مهرابی و سردبیری هوشنگ گلمکانی و عباس یاری در 132 صفحه با قیمت 1000 تومان در دسترس علاقمندان است.