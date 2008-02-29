اتصال شبکه برق ایران به روسیه، سوریه و امارات در حال پیگیری است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز فتاح در دیدار با وزیر انرژی قطر با اشاره به اتصال شبکه برق ایران به کشورهای همسایه دارای مرز خشکی با کشورمان گفت: هم اکنون شبکه برق ایران به عراق، ترکیه، آذربایجان، ترکمنستان، پاکستان، افغانستان و ارمنستان متصل است، این درحالی است که اتصال شبکه برق ایران به کشورهای روسیه، سوریه و امارات نیز در حال پیگیری است.

وزیر نیرو افزود: سالانه 5 هزار مگاوات به ظرفیت منصوبه برق ایران اضافه می شود که تداوم این روند در ده سال آتی نیز پیش بینی شده و مورد برنامه ریزی قرار گرفته است.

فتاح با اشاره به استفاده ایران از انرژی‌ های نو و نیروگاه های هسته‌ ای تصریح کرد: احداث نیروگاه خورشیدی و بادی در ایران بومی ‌سازی شده و امید می رود تا پایان امسال نیروگاه بوشهر وارد مدار شود.

وی با تاکید بر ضرورت سرمایه‌ گذاری مشترک ایران و قطر در عرصه سدسازی، به نیاز روزافزون قطر به آب اشاره و اظهار داشت: سرمایه ‌گذاری مشترک در بخش آب برای ایران و قطر سوددمند خواهد بود.

در ادامه این دیدار، عبدالله بن حمد العطیه، وزیر انرژی قطر با تاکید بر علاقمندی این کشور برای توسعه روابط با ایران تصریح کرد: در حال حاضر قطر 4 هزار مگاوات تولید برق دارد که توسط بخش خصوصی تولید می ‌شود و تنها توزیع و انتقال توسط شرکتهای دولتی انجام می ‌شود.

وی افزود: براساس پیش ‌بینی تا سال 2009 ‬میلادی، میزان ظرفیت تولید برق قطر به 9 هزار مگاوات خواهد رسید.

وزیر انرژی قطر از اتصال شبکه برق کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به یکدیگر تا سال آتی خبر داد و گفت: اتصال شبکه برق این کشورها به شبکه برق ایران ایده بسیار خوبی است.