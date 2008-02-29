خشم کمیسیون اروپا بار دیگر به سوی مایکروسافت نشانه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کمیسیون اروپا که در مارس 2004 شرکت بیل گیتس را به دلیل سوء استفاده از موقعیت سلطه گرانه خود در بازار نرم افزار محکوم به پرداخت 497 میلیون یورو کرده بود، اکنون بار دیگر غول نرم افزار دنیا را به پرداخت جریمه ای معادل 899 میلیون یورو (3/1 میلیارد دلار) محکوم کرد.

در این خصوص "نیلی کروز" کمیسیر کمیسیون اروپا اظهار داشت: "این اولین بار پس از 50 سال است که کمیسیون اروپا در حمایت از تصمیم مخالفان تشکیل اتحادیه های بزرگ صنایع چنین جریمه ای را در نظر می گیرد."

براساس گزارش روزنامه لس آنجلس تایمز، بروکسل در اقدام اخیر خود، این شرکت آمریکایی را متهم به احترام نگذاشتن به ضوابط تصویب شده در تصمیمات اتخاذی در مارس 2004 کرده است. این تصمیمات از 22 اکتبر 2007 لازم الاجرا شده اند و دیوان عالی اتحادیه اروپا این حکم را در سپتامبر 2007 تائید و تقاضای استیناف مایکروسافت را رد کرد.

22 اکتبر 2007 مایکروسافت پرچم سفید خود را در مقابل تصمیمات کمیسیون اروپا بالا آورد و در ضیافت شامی که در رتردام با حضور استیو بالمر مدیر اجرایی خانه ردموند و "نیلی کروز" برپا شد، این شرکت اطمینان داد که از تصمیم دیوان اروپا سرپیچی نخواهد کرد و به خواسته های بروکسل احترام خواهد گذاشت.

براین اساس مایکروسافت باید اطلاعات محرمانه مربوط به تولید سیستم عامل ویندوز را به منظور تولید نرم افزارهای سازگار با این سیستم عامل در اختیار حداکثر سه شرکت نرم افزاری اروپا قرار دهد.

هر چند هفته گذشته استیو بالمر اعلام کرد که در حدود 30 هزار صفحه از اسناد مربوط به محصولات این شرکت از جمله ویندوز را که تاکنون محرمانه بودند منتشر می کند با وجود این کمیسیون اروپا بار دیگر غول نرم افزاری را دنیا به پرداخت جریمه نقدی 899 میلیون یورویی متهم کرد.