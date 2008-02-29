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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۰۰

امام جمعه شیراز:

تصرف موقوفات زندگی وقف خواران را نابود می کند

شیراز - خبرگزاری مهر: آیت الله محی الدین حائری شیرازی با اشاره به تصرف هزاران هکتار از اراضی وقفی فارس توسط افرادی با هویت مشخص تاکید کرد: تصرف اراضی وقفی و موقوفات زندگی این دسته از افراد را نابود خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری شیرازی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: متصرفان غیر قانونی موقوفات باید بدانند علاوه بر نابود شدن زندگی، مالی که از این راه به دست آورده اند نیز غیر قانونی بوده و بر بدنشان تاثیرات بدی خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان با اشاره به وضعیت استان فارس از نظر بارشهای جوی گفت: در حال حاضر فارس در این بخش وضعیت مناسبی ندارد، چاه ها یکی پس از دیگری خشک و مزارع نیز کم کم به بیابان تبدیل می شوند.

آیت الله حائری ادامه داد: همه مومنان باید برای رضایت امام زمان(ع) دعا کنند و در این دوران تلاش کنند تا زمینه ظهور آن حضرت فراهم شود.

کد مطلب 647234

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