تصرف موقوفات زندگی وقف خواران را نابود می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، آیت الله حائری شیرازی در خطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: متصرفان غیر قانونی موقوفات باید بدانند علاوه بر نابود شدن زندگی، مالی که از این راه به دست آورده اند نیز غیر قانونی بوده و بر بدنشان تاثیرات بدی خواهد گذاشت.

نماینده ولی فقیه در استان فارس در بخش دیگری از سخنان با اشاره به وضعیت استان فارس از نظر بارشهای جوی گفت: در حال حاضر فارس در این بخش وضعیت مناسبی ندارد، چاه ها یکی پس از دیگری خشک و مزارع نیز کم کم به بیابان تبدیل می شوند.

آیت الله حائری ادامه داد: همه مومنان باید برای رضایت امام زمان(ع) دعا کنند و در این دوران تلاش کنند تا زمینه ظهور آن حضرت فراهم شود.