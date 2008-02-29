ورود 60 دستگاه اتوبوس مگاترانس به ناوگان شرکت واحد تا پایان سال

به گزارش خبرگزاری مهر، مهندس بیژنی با بیان این مطلب اظهار کرد: تا پایان سال جاری همچنین 4 دستگاه اتوبوس دوکابین ساخت خارج برای تست وارد خطوط سامانه تندرو می شود و تا چهار ماه آتی همه اتوبوس های خط مذکور از این نوع اتوبوس ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه میزان جابه جایی مسافر در خطوط سامانه اتوبوس های تندور بیش از 300 هزار نفر در روز است تصریح کرد: قبل از شروع به کار خطوط BRT زمان لازم جهت طی مسیر غرب به شرق تهران حدود یک ساعت و نیم طول می کشید که فعلا این زمان به حدود یک ساعت کاهش یافته است.

مدیر عامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران ادامه داد: راه اندازی خطوط سامانه BRT تاثیر قابل ملاحظه ای در ترافیک خیابان های مسیر داشته و بسیاری از شهروندانی که قبلا جهت طی محورهای شرقی- غربی شهر تهران از اتومبیل های شخصی استفاده می کردند از امکانات خطوط سامانه اتوبوس های تندور بهره می گیرند که درنتیجه باعث کاستن از بار ترافیک منطقه نیز شده است.