دولت از راه ‌اندازی قطار هوایی حمایت می ‌کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت صنایع و معادن؛ علی ‌اکبر محرابیان گفت: معضل ترافیک که هم اکنون بسیاری از شهرهای بزرگ ایران را دچار مشکل کرده یک بحث و مقوله کاملا تخصصی است که باید با نگاه کارشناسی به آن نگریست.

وزیر صنایع و معادن از پایان کارهای مطالعاتی اجرای قطار هوایی توسط کارشناسان و متخصصان حمل و نقل عمومی برای 4 شهر تهران، کرمانشاه، کرج و مشهد خبر داد و تصریح کرد: براساس برآوردها و مطالعات علمی و تخصصی بلند ‌مدت و بررسی همه جانبه طرح، اجرای این طرح در 4 شهر یاد شده پیگیری می ‌شود.

وزیر صنایع و معادن در ادامه با ارایه آمار، اظهارات درباره تشریفاتی و لوکس بودن قطار هوایی را رد کرد و با غیرکارشناسی و غیرتخصصی خواندن این گفته‌ها، از قطار هوایی به عنوان فناوری صنعتی نوین نام برد.



محرابیان تصریح کرد: همانطور که مترو به عنوان وسیله حمل و نقل عمومی از دهها سال قبل وارد سیستم حمل و نقل عمومی شده، قطار هوایی نیز فناوری روز است که مزایای خود را دارد و می ‌تواند مکمل مترو باشد و نباید از دستیابی به این فناوری هراس داشت.

وی افزود: به رغم برخی اظهارات، قطار هوایی یکی از کارآمد‌ترین، ارزانترین و مهمتر از همه زودبازده‌‌ ترین طرحها در حوزه حمل و نقل شهری است و زمینه را برای کارآمد کردن سایر وسایل حمل و نقل عمومی و توسعه بخشهای صنعتی کشور فراهم می ‌آورد.

محرابیان گفت: بررسی‌های کارشناسی نشان می ‌دهد موضوع اجرا و تکمیل مترو و حمل و نقل ریلی هوایی باید از اولویتهای اصلی برای حل مشکل ترافیک شهرهای بزرگ کشور باشد. در تعریف قطار هوایی گفته می ‌شود که این شبکه شامل حمل مسافر و بار با استفاده از یک ریل توسط قطار است که مسیر حرکت آن اکثرا در ارتفاع قرار داشته ولی در سطح زمین یا زیرزمین مانند تونلهای مترو نیز امکان استفاده از آن وجود دارد.

وزیر صنایع و معادن افزود: در طرح توسعه و بهسازی شبکه حمل و نقل در شهرهای بزرگ و از جمله در تهران نمی ‌توان و نباید فقط یک وسیله را دید و در بعضی مسیرها مترو و در برخی مسیرها قطار هوایی گزینه مناسبی است و این دو مکمل هم هستند.

محرابیان یکی از بزرگترین و حیاتی ‌ترین مشکلات کلانشهرهای ایران بخصوص تهران را آلودگی روزافزون هوا و آلودگی صوتی ذکر کرد که برای حل آن، باید به سراغ وسایل حمل و نقل نو رفت و در این میان قطار هوایی می ‌تواند سهمی قابل توجه در کنار مترو داشته باشد.

وزیر صنایع و معادن خاطرنشان کرد: در بررسی ایجاد آلودگی، اولین مسئله تاثیر آن بر آلودگی هوا است که به دلیل برقی بودن، سیستم قطار هوایی سهمی در آلودگی هوا ندارد و به علاوه چون چرخهایی که قطار بر روی آن حرکت می ‌کند لاستیکی و در تماس با بتن است و به علاوه چرخها در داخل قطار قرار می ‌گیرد، ‌قطار هوایی یکی از کم صداترین شبکه‌ های حمل و نقل شهری است.

محرابیان همچنین در پاسخ به منتقدان که می ‌گویند اجرای قطار هوایی باعث آلودگی بصری می ‌شود و بخصوص ممکن است آثار تاریخی در پی اجرای آن از نظر دیداری مخفی شوند، گفت: راه‌حل این موضوع بسیار ساده است و همانند بسیاری از شهرهای بزرگ و صنعتی جهان می ‌توان محل عبور و ایستگاه ‌های قطار هوایی را به گونه‌ ای طراحی و اجرا کرد که همانند بسیاری از شهرهای آمریکای شمالی، اروپا، کوالالامپور مالزی، دوبی، چونچینک چین و بسیاری مناطق دیگر، ضمن ارایه چهره‌ های مدرن، برخوردار از شبکه ‌های حمل و نقل مطمئن و ارزان از شهرهایمان، مانع مشاهده ابنیه و آثار تاریخی نیز نشود.

