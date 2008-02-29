موقوفات را از چنگ وقف خواران بیرون می کشیم

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شیرمردی در سخنرانی پیش ازخطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: دستگاه قضایی و دیگر ارگان های مرتبط با تصرف غیر قانونی اراضی وقفی باید در این مسئله همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی ازوقف خواران با تصرف مساحت زیادی از اراضی شمالی شیراز و تغییر کاربری آن به حدود 300میلیارد تومان ثروت دست یافته یا درحومه شهر دو هزار و 700هکتار از اراضی وقفی توسط یک تعاونی بدون مجوز قانونی تصرف شده که همه آنها باید نسبت به اعمال خود در مقابل مردم و در محضر الهی پاسخگو باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با تاکید بر اینکه حتی یک وجب از اراضی وقفی تصرف شده در دست موقوفه خواران باقی نخواهد ماند، گفت: اگر این کار را انجام ندهیم گذشتگان ما را سرزنش خواهند کرد که چرا از نگهداری این اراضی ناتوان بوده ایم.