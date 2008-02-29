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۱۰ اسفند ۱۳۸۶، ۱۴:۳۱

مدیرکل اوقاف فارس:

موقوفات را از چنگ وقف خواران بیرون می کشیم

شیراز - خبرگزاری مهر: حجت الاسلام یدالله شیرمردی اعلام کرد: با حداکثر تلاش تمامی موقوفات را از تصرف غیر قانونی وقف خواران در سطح استان فارس بیرون خواهیم کشید.

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، شیرمردی در سخنرانی پیش ازخطبه های این هفته نماز جمعه شیراز افزود: دستگاه قضایی و دیگر ارگان های مرتبط با تصرف غیر قانونی اراضی وقفی باید در این مسئله همکاری کنند.

وی خاطرنشان کرد: یکی ازوقف خواران با تصرف مساحت زیادی از اراضی شمالی شیراز و تغییر کاربری آن به حدود 300میلیارد تومان ثروت دست یافته یا درحومه شهر دو هزار و 700هکتار از اراضی وقفی توسط یک تعاونی بدون مجوز قانونی تصرف شده که همه آنها باید نسبت به اعمال خود در مقابل مردم و در محضر الهی پاسخگو باشند.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان فارس با تاکید بر اینکه حتی یک وجب از اراضی وقفی تصرف شده در دست موقوفه خواران باقی نخواهد ماند، گفت: اگر این کار را انجام ندهیم گذشتگان ما را سرزنش خواهند کرد که چرا از نگهداری این اراضی ناتوان بوده ایم.

کد مطلب 647242

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