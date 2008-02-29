گفتگوهای واشنگتن با ورشو برای مدرن سازی ارتش لهستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، مقام های آمریکایی امروز در ورشو گفتگوهای سطح بالایی را با مقام های لهستان در ارتباط با مدرن سازی ارتش این کشور آغاز کردند که تکمیل کننده و بخشی از توافق موشکی دو کشور به شمار می رود.

آمریکا در ژانویه 2007 به لهستان و جمهوری چک پیشنهاد داد تا یک سامانه دفاع ضد موشکی شامل 10موشکی رهگیر در لهستان و یک سیستم راداری در خاک جمهوری چک مستقر کند.

آمریکا هدف از استقرار این سامانه را به زعم خود مقابله با تهدید کشورهایی همچون ایران اعلام کرده، اما روسیه ضمن رد توجیهات آمریکا در این باره، بر این نکته تاکید دارد که تهران فاقد چنان توان موشکی است که بتواند منافع واشنگتن را هدف قرار دهد، بنابراین به باور کرملین هدف استقرار چنین سامانه ای از سوی آمریکا در اروپای شرقی، کنترل سیستم های موشکی روسیه است.

در این باره لهستان از آمریکا خواسته تا پیش از استقرار این سامانه موشکی به مدرن سازی ارتش این کشور کمک کند.

به همین منظور "اندرو شیلینگ" سخنگوی سفارت آمریکا در ورشو گفت :"استفان مال" (Stephen Mull) قائم مقام معاون وزیر خارجه آمریکا در امور سیاسی و نظامی و همچنین "ویتولد واژجیکفسکی" رئیس گفتگو کنندگان دفاع موشکی لهستان گفتگوهایی را در رابطه با چگونگی کمک آمریکا به ارتقاء سطح ارتش لهستان برگزار کردند.