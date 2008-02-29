نمایشگاه عکس انتخابات در کرج برپا شد

امید نظریان مسئول برگزاری این نمایشگاه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: این نمایشگاه حاوی 110 قطعه عکس از تخلفات انتخاباتی کاندیداهای دوره های قبلی انتخابات در کرج و بی حرمتی به کلمات الله و... و شامل عکس از تبلیغات کاندیداهایی است که بدون توجه اقدام به توزیع تبلیغات خود در معابر می کنند.

وی افزود: عکسهای این نمایشگاه خیابانی توسط گروه عکاسباشی در کرج گرفته شده و در ساعات اولیه استقبال شایانی از آن به عمل آمد.

این هنرمند خاطرنشان کرد: همچنین این گروه در نظر دارد مسابقه ای در بین عموم برگزار کند به نحوی که در این مسابقه شهروندان به ارائه پیشنهادات خود در رابطه با حضور حداکثری مردم در انتخابات و نحوه تبلیغات موثر و بدون تخلف می پردازند.