برگزاری انتخابات قانونمند اصلی ترین هدف مسئولان خراسان شمالی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین جهانبخش پیش از ظهر امروز در همایش بزرگ انتخابات خراسان شمالی افزود: صیانت از رای مردم با برگزاری انتخاباتی سالم از مهمترین تعهدات ما به مردم و نظام است.

وی با اذعان به فرمایشات مقام معظم رهبری که تدابیر نظام اسلامی را براساس مصلحت می توان آشکار یا پنهان کرد ولی هویت نظام همیشه باید آشکار باشد، تصریح کرد: در بیان اصول انقلاب نباید تعارف و وهمه ای داشت و اعلام مواضع صریح ارزشها و اصول سبب سر بلندی و حرکت رو به جلو نظام می شود.

جهانبخش بیان کرد: ملت ایران وظیفه خود را نسبت به اسلام و انقلاب ادا کرده است و این ادای وظیفه، مسئولیت ما مسئولان را بیشتر می کند.

وی با قدردانی از حضور بی سابقه مردم در راهپیمایی 22 بهمن گفت: مردم ما وفا داری خود را به نظام ثابت کرده اند و حضور چشمگیر و حداکثری آنان پای صندوق های رای در 24 اسفند بر همه جهان واضح و قابل پیش بینی است.

دبیر هیئت نظارت بر انتخابات استان خراسان شمالی نیز در این همایش با تشریح مراحل بررسی صلاحیت نامزدهای حوزه استان خراسان شمالی گفت: پس ازتشکیل پرونده برای نامزدهای ثبت نام شده مراحل بررسی اجمالی و تکمیل اسناد با انجام مصاحبه همه ابهامات موجود در پرونده نامزدها رفع شد که این شیوه اجرا و نظارت در کشور بی نظیر بود.

حجت الاسلام مصطفی عبداللهی خطاب به مسئولان انتخابات استان افزود: تسلط بر حوزه انتخاباتی، آشنایی با قانون انتخابات، جلوگیری از تبلیغات زود هنگام نامزدها از جمله وظایف مسئولان انتخابات است.

وی خاطر نشان کرد: 18 نفر از اعضای هیئت نظارت در استان شامل سه نفر در هر شهرستان و سه نفر در هر بخش بر اجرای سالم انتخابات نظارت خواهند داشت.

وی تعداد سر ناظران هیئت نظارت استان را 85 نفر، ناظران مسئول را 609 نفر و ناظران کل را 2141 نفر اعلام کرد.

610 شعبه اخذ رای ، 513 هزار و 494 نفر واجد شرایط رای دادن در استانخراسان شمالی وجود دارد و تاکنون 34 نامزد در استان تائید صلاحیت شده اند.



این جلسه با حضور فرمانداران، مسئولان ارشد استان، ناظران ، بازرسان انتخابات مجلس شورای اسلامی در مجموعه آزادی بجنورد برگزار شد.